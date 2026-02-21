MotoGP | Bagnaia: “Ho deciso il mio futuro”

Pecco Bagnaia parlando alla stampa dopo la prima giornata di test a Buriram, ha fatto sapere di aver già scelto dove correre nel 2027 e tutte le informazioni portano ad Aprilia.

Il due volte iridato della MotoGP ha detto che i suoi piani per il 2027 saranno annunciati nei prossimi giorni e con molta probabilità sarà il team-mate di Marco Bezzecchi.

Bagnaia è stato vago sui suoi piani per il 2027 quando gli è stato chiesto sabato durante il test di Buriram, ma ha affermato di aver preso la sua decisione.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Futuro MotoGP

“Tra pochi giorni arriveranno tutti gli annunci di tutte le squadre? Allora, aspetta il mio.” – ha risposto alla domanda così come riportato da Crash.net e alla domanda se questo significasse che aveva preso una decisione, ha risposto: “Sì, ho appena deciso.”

Parlando della prima giornata di test a Buriram ha aggiunto: “Oggi è andata molto meglio dell’anno scorso, durante il primo giorno. In questo test era importante eliminare dubbi sulla carena, e ne ho ancora alcuni. Domani farò una simulazione per finire di avere tutto pulito,” ha dichiarato così come riportate da Motorsport.

