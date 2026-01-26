MotoGP | Aldeguer salta i test di Sepang

Fermin Aldeguer salterà i test di Sepang a causa della frattura al femore rimediata mentre si allenava sul circuito di Aspar, dove si allenano regolarmente anche i fratelli Alex e Marc Marquez, Maximo Quiles, Maverick Vinales e David Alonso.

Ad annunciare l’assenza de pilota di Murcia è stato il Gresini Racing, che attraverso i suoi social ha fatto sapere che l’infortunio occorso l’8 gennaio non permetterà al #54 di essere presente in Malesia dal 3 al 5 febbraio sul circuito di Sepang.

Il Team del compianto Fausto Gresini ha fatto un post Instagram dove si vede che una macchina innevata con scritto “Gresini On Board”, si è recata a trovare il loro pilota. Esattamente a trovarlo sono andati Michele Masini e il capo tecnico del murciano, Frankie Carchedi.

