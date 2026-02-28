MotoGP | Tardozzi sulla penalità a Marquez: “Se vogliamo pettinare le bambole…” [VIDEO]

Davide Tardozzi ha commentato in maniera negativa la penalità inflitta dalla Direzione Gara ad uno dei suoi piloti, Marc Marquez.

Durante la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia e dopo un bel duello con il connazionale della KTM Pedro Acosta, il nove volte iridato ha effettuato un sorpasso che è stato giudicato oltre il limite (clicca qui per il video), da qui una penalità, una “drop position” che di fatto gli ha tolto la vittoria, essendo arrivata nel corso dell’ultimo giro.

Dichiarazioni Davide Tardozzi su penalità a Marc Marquez GP Thailandia 2026

“Secondo me non c’è la penalità, è chiaro che ha fatto un’entrata decisa ma non l’ha toccato. È stato in pista, non è uscito sul verde né in generale fuori dalla pista, per me non ci sta. Ne abbiamo viste tante di queste cose qui, se poi vogliamo pettinare le bambole amen. Questo è un segnale che la direzione gara voglia che ci sia un altro tipo di motociclismo, sorpassi così ne abbiamo visti tanti. Non l’ha toccato e non è uscito dalla pista.”





