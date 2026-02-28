MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Bagnaia: “Situazione difficile da spiegare”

Pecco Bagnaia dopo una difficile qualifica, dove non è riuscito a superare lo “scoglio” della Q1, ha recuperato qualche posizione rispetto alla griglia di partenza del Gran Premio della Thailandia.

Il pilota della Ducati che partiva dalla 13esima casella, quinta fila, ha chiuso nono la Sprint Race e per la gara “lunga” della domenica spera che sia la base di partenza.

La differenza di prestazioni rispetto ai test è al momento inspiegabile anche per il pilota di Chivasso che ha così commentato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2026

“E’ una situazione difficile da spiegare, la moto è quella, la pista è quella, cambiano sicuramente le condizioni e non riesco a sfruttarle per errore mio che non mi sto adattando. Sicuramente c’è meno grip. Sto cercando di capire come migliorare ma sono io che devo farlo. In bagarre è difficile essere costanti, soprattutto su piste con temperature elevate. La gara è stata più positiva rispetto agli altri punti, spero sia la base di partenza per la gara di domani. Le condizioni dovrebbero essere simili e la gomma media potrà aiutarci. Bisognerà mettersi nella posizione di attaccare e bisognerà essere bravi a gestire bene le gomme.”

