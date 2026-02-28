MotoGP

MotoGP | GP Thailandia Sprint Race: duello Marquez-Acosta [VIDEO]

L'analisi della squadra di Sky Sport sull'episodio che ha portato alla penalità di Marc Marquez

di Alessio Brunori28 Febbraio, 2026
MotoGP | GP Thailandia Sprint Race: duello Marquez-Acosta [VIDEO]

La Sprint Race del Gran Premio della Thailandia è stata caratterizzata oltre che dalla caduta del leader Marco Bezzecchi, anche dalla penalità inflitta a Marc Marquez.

Il nove volte iridato della Ducati è stato protagonista di un bellissimo duello con il connazionale della KTM Pedro Acosta con cui più volte si è scambiato la posizione.

L’ultimo sorpasso di Marquez non è però piaciuto alla Direzione Gara che gli ha fatto restituire la posizione quando mancava ormai solo una curva al termina della gara.

Nel video l’analisi della squadra di Sky Sport sull’episodio che ha portato alla penalità.


