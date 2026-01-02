MotoGP

MotoGP | Pedrosa sul passaggio da Michelin a Pirelli: “E’ un cambio radicale”

Il tester della KTM: "Su alcune moto i nuovi pneumatici potrebbero funzionare quasi perfettamente, altre potrebbero essere completamente fuori gioco"

di Alessio Brunori2 Gennaio, 2026
Dani Pedrosa oltre ad essere stato uno dei piloti con più talento, è stato sempre riconosciuto come ottimo collaudatore. L’ex pilota della Honda, da qualche anno tester KTM, ha parlato del passaggio da Michelin a Pirelli, che avverrà nel 2027.

In quella stagione oltre agli pneumatici ci sarà una rivoluzione nel regolamento. La cilindrata scenderà da 1.000cc a 850cc. Il diametro massimo dei pistoni sarà ridotto da 81 a 75 millimetri, verrà ridotto il numero massimo di motori consentiti per ogni pilota in una stagione (da sette a sei), saranno vietati gli abbassatori e l’aerodinamica sarà ridotta.

Parlando delle possibili difficoltà del passaggio da Michelin e Pirelli, il piccolo “Samurai” si è così espresso ai microfoni di Motorsport.com.

“La cosa più sensata è provare il nuovo prototipo con le gomme nuove. Non abbiamo fretta, ma non vogliamo nemmeno prolungare troppo il processo – ha detto Pedrosa – Il cambio di pneumatici è solitamente piuttosto significativo, qualcosa di molto radicale ed influisce sulla rigidità della moto, sullo stile di guida, sul modo di frenare, sull’uso dell’acceleratore e sull’aggressività con cui vengono affrontate le curve. In Moto3 e Moto2 (dove si è passati da qualche anno da Dunlop a Pirelli, ndr) abbiamo visto come sono migliorati i tempi sul giro e ho parlato con alcune squadre. Hanno dovuto apportare modifiche al telaio e allo stile di guida. Soprattutto, i piloti si sono dovuti adattare. Su alcune moto i nuovi pneumatici potrebbero funzionare quasi perfettamente, altre potrebbero essere completamente fuori gioco.”

