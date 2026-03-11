Moto3 | Paolo Simoncelli critica Sky: “Perchè non sono venuti al nostro box?”
Il papà del compianto "SIC" non risparmia critiche anche a chi ha scelto i piloti contro la volontà della squadra
Paolo Simoncelli è un personaggio senza peli sulla lingua e anche dopo la prima gara del Motomondiale 2026 ha parlato in modo schietto e senza tanti giri di parole.
In questa stagione il SIC58 Squadra Corse schiera Casey O’Gorman e Leo Rammerstorfer, due piloti stranieri che a suo dire gli sono stati imposti contro la sua volontà (Liberty Media?).
Il papà del compianto SIC non le ha mandate a dire neanche a Sky, rea di non aver fatto visita al box della squadra romagnola al Chang International Circuit, teatro della prima gara stagionale, quando in passato è sempre accaduto.
Dichiarazioni Paolo Simoncelli Critica Vs Sky Sport MotoGP
“Devo ammettere che questa cosa mi ha lasciato un po’ perplesso: non vedere nessuno di Sky passare dal nostro box, o affacciarsi in griglia di partenza, quando praticamente tutte le altre televisioni sono venute a conoscere i ragazzi e a raccontare l’inizio della nostra stagione. E’ vero, quest’anno abbiamo un pilota Irlandese e uno Austriaco, ma questa scelta è stata dettata da preferenze della nuova gestione, non per volontà nostra. Quindi mi chiedo, non avremo più Sky nel box a salutarci? Noi siamo un team nato tra le mura domestiche, con una storia potente, esistiamo e sopravviviamo da dieci anni. Non siamo solo due moto che scendono in pista la domenica: siamo un intreccio di realtà, di coincidenze strane e amicizie spezzate. E poi ritrovate. Strette di mano e pacche sulle spalle, nate quando c’era la vecchia guardia, tra i cordoli dei circuiti più leggendari… come Philip Island. Noi siamo storia vera. Una storia spartana si, ma autentica, fatta di gente che porta avanti qualcosa che va oltre le gare e un nome senza tempo. E forse proprio per questo, ogni tanto, varrebbe la pena fermarsi a raccontarla.”
Parlando poi della gara dei suoi piloti, si è così espresso: “Casey ha affrontato il weekend con grande maturità. Ha lavorato con calma, senza cercare effetti speciali ma restando sempre concentrato. È partito 10° e ha chiuso 11°: una gara solida, senza errori. Se continua così può dire la sua nella corsa al titolo di Rookie dell’anno.
Leo mi ha colpito per altre qualità. È determinato, coraggioso e fisicamente preparatissimo. Il suo debutto non è stato semplice: partiva molto indietro, ma giro dopo giro ha recuperato terreno lavorando con pazienza. Alla fine è arrivato 16°, dopo diversi duelli con piloti molto più esperti e piazzando una staccata notevole. Lo so bene perché ero proprio a bordo pista a seguirlo… non certo perché lo stessero mostrando in televisione.”
Prossimo appuntamento in Brasile il 22 marzo, a Goiania, sul circuito intitolato al mitico Ayrton Senna, chissà se nel weekend carioca Sky Sport saprà farsi perdonare?
