MotoGP | Marquez sul possibile rinnovo con Ducati: “Siamo d’accordo sulla maggior parte dei punti”

Il mercato piloti della MotoGP in ottica 2027 è iniziato prima che il Campionato del Mondo 2026 fosse iniziato. Già prima della gara di Buriram si è parlato di contratti firmati come quello di Acosta con Ducati, Quartararo con Honda e Bagnaia con Aprilia, tutti passaggi ancora non confermati, ma dati ormai fatti da tutti gli addetti al paddock.

Si parla molto anche del rinnovo del contratto del nove volte iridato Marc Marquez con la Ducati, un rinnovo non ancora ufficializzato. Il #93 della casa di Borgo Panigale ha chiesto tempo, l’infortunio del finale di stagione 2025 non è ancora del tutto riassorbito e il più grande dei fratelli Marquez non è convinto di un rinnovo biennale, cosa per cui spinge la Ducati.

Intervistato dal sito ufficiale della MotoGP, l’ex pilota della Honda ha detto che con Ducati sono d’accordo sulla maggior parte dei punti, ma che vuole ancora qualche giorno prima di firmare.

Dichiarazioni Marc Marquez Rinnovo Contratto Ducati MotoGP 2026

“Per quanto riguarda il contratto, sia Ducati che io siamo d’accordo sulla maggior parte dei punti” – ha detto Marquez a MotoGP.com – “Ma come ho detto nella conferenza stampa (di Buriram, ndr), ho chiesto a Ducati di aspettare un pò. Quando abbiamo iniziato a parlare del futuro ero ancora infortunato e prima di tutto, vorrei sentirmi bene sulla moto, e poi, naturalmente, firmare il contratto. Ora mi restano due settimane in cui vorrei fare un altro passo nella mia condizione fisica, vedremo se ci riuscirò.”

Foto: Valter Magatti

