MotoGP | Martin: “Voglio provare a lottare”

La stagione 2025 è stata una delle peggiori per Jorge Martin, che si era subito infortunato nei test di Sepang, saltando subito molto gare.

Successivamente erano arrivati altri due gravi infortuni, il primo mentre si allenava con una moto da Motard e l’altro in Qatar, dove aveva rischiato grosso dopo essere stato travolto da Fabio Di Giannantonio.

Il finale di stagione è stato quindi di “rodaggio” e in questo 2026 l’iridato 2024 della MotoGP vuole iniziare alla grande. Ecco cosa ha detto alla presentazione del Team Aprilia MotoGP 2026 avvenuto nella sede Sky di Milano.

Dichiarazioni Jorge Martin Presentazione Aprilia MotoGP 2026

“Dopo la scorsa stagione la pausa è stata importante per prepararmi. Sono pronto a tornare! Ho imparato molto dalla scorsa stagione, il team mi è sempre stato vicino, non vedo l’ora di iniziare tutto insieme. Dopo l’esperienza che abbiamo fatto l’anno scorso insieme ad Aprilia e gli ultimi test molto importanti a Valencia, l’obiettivo ora è continuare a crescere insieme. Sicuramente ci sarà molto lavoro da fare a inizio stagione, ma sappiamo molto bene dove migliorare. Sarà un anno in cui voglio tornare a lottare per le prime posizioni e a vincere. Appena sarò fisicamente al 100%, saremo pronti per tutto. Mi piace la moto nuova, il leone è l’animale che ci rappresenta di più al momento. Voglio provare a lottare fino alla fine per vincere il Mondiale o io o Marco. La moto è molto bella, Fabiano ha fatto un ottimo lavoro in fabbrica e ora è importante confermarci nei test.”

