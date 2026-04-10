MotoGP | Alex Marquez: “Forse non siamo forti come l’anno scorso”

Alex Marquez è da quest’anno un pilota Ducati Factory, dispone infatti al pari degli ufficiali Marc Marquez e Pecco Bagnaia e del pilota VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, di una Ducati Desmosedici GP 26.

L’inizio di stagione non è però stato facile e a differenza dello scorso anno, dove aveva iniziato alla grande, sta incontrando qualche difficoltà di troppo. Avere l’ultima evoluzione della moto di Borgo Panigale sembra al momento essere uno svantaggio più che un vantaggio, visto che con la sua squadra, il Gresini Racing, deve non solo pensare al setting, ma anche allo sviluppo.

Lo scorso anno a questo punto del campionato era in testa al Campionato mentre in questo 2026 è ottavo in campionato, a 53 punti dal leader Marco Bezzecchi.

Dichiarazioni Alex Marquez difficoltà Inizio Stagione MotoGP 2026

“L’inizio del Campionato non è stato del tutto facile” – ha detto Marquez a Mundo Deportivo – “Le prime gare devi sempre affrontarle con cautela, capire dove sei e com’è il tutto. Penso che dopo quattro o cinque gare tutto si sistemi meglio ed è allora che vedremo davvero dove siamo. Forse non siamo forti come l’anno scorso, ma stiamo lavorando e abbiamo le cose più chiare per ribaltare la situazione. Questa pausa è stata anche utile per riconnettersi e tornare al 100%. Ho potuto stare con la famiglia e riprendere l’addestramento per arrivare nelle migliori condizioni.”

Parlando del prossimo appuntamento di Jerez ha aggiunto: “Jerez è un circuito molto speciale per me. L’anno scorso ho ottenuto la mia prima vittoria, quindi spero che potremo sfruttarla per cambiare la dinamica dopo un inizio più complicato del previsto e iniziare la stagione europea nel miglior modo possibile.”

Il 2026 di Alex Marquez è iniziato in salita, e non potrebbe essere altrimenti per un pilota che, dopo un 2025 da protagonista assoluto, si ritrova ora a dover gestire una moto completamente nuova e un ruolo tecnico molto più complesso. La GP 26 richiede tempo, chilometri, adattamento e soprattutto un lavoro di sviluppo che, per la prima volta, coinvolge direttamente anche il Team Gresini.

Avere l’ultima evoluzione della Ducati non significa automaticamente essere più competitivi. Anzi, in questa fase iniziale sembra essere un’arma a doppio taglio. Alex non può più limitarsi a trovare il miglior setup possibile: deve contribuire alla crescita del pacchetto tecnico, fornire feedback costanti, provare soluzioni nuove e spesso rischiose. È un ruolo che richiede esperienza, sensibilità e pazienza, e che inevitabilmente rallenta i risultati immediati.

Foto: Instagram Alex Marquez