MotoGP | Bagnaia: “Da un pilota come Marquez puoi solo imparare”

L’arrivo di Marc Marquez nel box Ducati nel 2025 è stato uno dei capitoli più importanti della carriera del nove volte Campione del Mondo, che dopo aver lasciato la Honda a fine 2023 per approdare in Ducati Gresini, si è visto poi aprire le porte della “Rossa” ufficiale di Borgo Panigale.

Il 2025 è però stato un anno importante anche per Pecco Bagnaia, che si è trovato al box uno dei piloti più forti della storia della MotoGP, che ha dominato in lungo e in largo il Campionato, chiuso con largo anticipo in Giappone. Solo il tamponamento da parte di Marco Bezzecchi in Indonesia non ha permesso allo spagnolo di continuare il largo dominio, proprio nell’anno della debacle di Bagnaia.

Il piemontese, tre volte iridato, non ha mai avuto feeling con la Desmosedici GP 25, o meglio, l’ha avuto sino ai test di Sepang, poi dalla Thailandia (2025, ndr) tutto è cambiato, ma in negativo.

Un Campionato tutto in salita per il #63, che dopo aver perso il Titolo all’ultima gara del 2024 a favore di Jorge Martin, ha addirittura chiuso la stagione al quinto posto, lontanissimo dal suo capo-squadra.

Intervistato nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, il pilota di Chivasso ha parlato anche dell’arrivo di Marquez in squadra, ecco cosa ha detto.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia VS Marc Marquez

“Ho scoperto di Marc Marquez la sera prima del test del Mugello. Gigi Dall’Igna, Davide Tardozzi e Mauro Grassilli sono venuti a dirmelo. La verità è che me lo aspettavo, perché portarlo da Gresini era già un modo per farlo entrare nel Team ufficiale. Volevo che il suo arrivo nella squadra fosse una motivazione. Marc Marquez è uno dei migliori piloti della storia. Lui e Valentino Rossi sono lì. Puoi solo imparare da un pilota così. Ha attraversato anni difficili e voleva tornare a competere. Quando mi hanno detto che sarebbe arrivato ho detto ‘va bene’. Non ho mai avuto problemi con i miei compagni di squadra, sono sempre stato molto calmo con tutti. Marc è una persona intelligente e si è adattato rapidamente. Avevamo un buon rapporto fin dall’inizio e spesso discutevamo di varie situazioni e soluzioni tecniche. È stata una grande collaborazione.”

In ottica 2027 tutti danno per fatto il passaggio di Pedro Acosta accanto a Marc Marquez, con Bagnaia che andrà in Aprilia, dove troverà il suo compagno di VR46 Riders Academy Marco Bezzecchi, con il riminese che sin dallo scorso anno ha fatto un lavoro incredibile con la casa veneta.

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