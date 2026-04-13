MotoGP | Marquez: “Aprilia non è una sorpresa”

Marc Marquez non è sorpreso dall’inizio di Campionato di Marco Bezzecchi e dell’Aprilia. La moto della casa veneta è una delle realtà più in forma dell’attuale panorama della Top Class e il nove volte iridato riconosce i meriti alla casa di Noale.

“La sorpresa più grande? Voglio dire, per me non è stata una sorpresa. Già nella parte finale della scorsa stagione e nella pre‑stagione abbiamo capito che, per esempio, Marco era molto veloce, e che Aprilia era veloce, e stava migliorando.” – ha dichiarato il pilota della Ducati.

Il riferimento a Marco Bezzecchi (con lui nella foto, ndr) non è casuale: il pilota riminese sta vincendo le gare domenicali partendo dalle ultime due del 2025 ed è arrivato a quota cinque vittorie consecutive. Era dal 2014 che un pilota non vinceva le prime tre gare d’apertura, allora a riuscirci era stato Marc Marquez.

I record Aprilia/Bezzecchi non si fermano qui: il “Bez” è anche il primo pilota a vincere 6 GP per Aprilia Racing (9^ vittoria in top-class) e inoltre ⁠è il primo pilota dal 1992 a vincere 5 GP consecutivi percorrendo interamente in testa ogni giro. Bezzecchi ha percorso interamente in testa gli ultimi 5 GP. Con il risultato di domenica sale a quota 121 giri consecutivi percorsi in testa, superando il precedente record di Jorge Lorenzo (fermo a 103).

Marquez, che conosce bene cosa significhi trovarsi davanti a un avversario in piena crescita tecnica, ha voluto sottolineare come i segnali fossero già evidenti negli ultimi GP del 2025. La crescita della casa veneta è frutto di un lavoro metodico, iniziato anni fa e portato avanti con coerenza. L’arrivo di ingegneri di alto profilo, l’evoluzione del motore V4, l’aerodinamica sempre più sofisticata e una gestione elettronica raffinata hanno trasformato la RS‑GP in una moto completa, capace di adattarsi a circuiti diversi e di valorizzare stili di guida anche molto differenti tra loro.

Aprilia è ormai stabilmente parte del gruppo di testa e attualmente guida la classifica con ben due piloti, Marco Bezzecchi e il ritrovato Jorge Martin.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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