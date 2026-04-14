SBK | Lorenzo Baldassarri: “Con GoEleven mi sono trovato molto bene perché mi hanno accolto a braccia aperte”

Con due round del WorldSBK già in archivio, Lorenzo Baldassarri si racconta in una breve intervista dove fa il punto della situazione sull’avvio di stagione, sul team, i primi risultati, un passato recente e alcune incertezze ormai alle spalle, ecco il punto di svolta del suo cammino.

Il 2026 segna il tuo ritorno in Superbike, ma dati i vari cambiamenti nel tuo percorso di pilota, possiamo considerarlo un nuovo inizio?

“Sì, sicuramente si può vedere come un nuovo inizio, perché è come se nel lasso di tempo precedente ci fosse stato uno stop e poi avessi ricominciato a fare sul serio. Ci sono stati due anni in cui è come se avessi navigato nel nulla, anche se in realtà non sono stato per niente fermo, ma a parte avermi rafforzato, in termini di risultati è come se fossi rimasto fermo. Sono passato dall’essere al centro dello show, mi sono ritrovato a smettere di fare punti in supersport e correre in moto-e significa spegnere i riflettori. Quest’anno a Phillip Island siamo partiti subito con il “botto”, facendo un ottimo weekend di gara e nessuno si aspettava un ritorno così in grande, dato che nei test avevo girato sempre solo con il bagnato e una sola volta sull’asciutto, dove ero due secondi più lento del miglior tempo.”

Due soli round e un campionato ancora lungo, com’è questo avvio di stagione?

“Sono stati due round completamente diversi, su due piste molto belle, tra le migliori in calendario, ma estremamente differenti. Abbiamo confermato in entrambe di essere molto veloci, sempre della partita e non ci resta che continuare a migliorare, avvicinarsi sempre più alle prime posizioni e nel mio caso, consolidarmi come un pilota affermato della Superbike.”

Abbiamo visto i weekend partire da un punto e terminare in crescita. Che segnale è?

“È un segnale di come va guardata la stagione, cioè con margine di crescita e anche se siamo partiti a “bomba” e le aspettative si sono alzate, non dobbiamo dimenticarci che io ho pochissimi chilometri con questa moto, con questo team e anche un weekend andato discretamente non va visto come una sconfitta, anzi un successo.”

Come ti trovi con una Ducati Panigale V4R così potente da guidare?

“Mi trovo molto bene e se avesse un po’ di potenza in più sul dritto non la butterei via. Stiamo andando in una direzione dove per regolamento ci toglieranno ancora più benzina e penso che dalla gara dopo Assen, ci limiteranno la potenza. Devo dire che alla Ducati hanno fatto una moto fantastica, per prestazioni si avvicina molto alla GP e visto che il mio sogno è sempre stato quello di guidare una MotoGP, anche se sono in Superbike mi sembra di guidare un prototipo. La versione stradale è già stupenda per girare in pista, quindi pensa a come può essere la versione R, concepita per correre.”

Come sei stato accolto dai veterani della superbike?

“Mi sono sentito subito a mio agio, come se non fossi mai uscito da quel paddock. Mi hanno accolto con rispetto, c’è un buon feeling con gli avversari. Il circus del WSBK è un po’ più alla mano, per questo mi piace e mi ci trovo molto bene.”

GoEleven è un team privato di alto livello, ma è anche una famiglia, come ti trovi?

“Con GoEleven mi sono trovato molto bene perché mi hanno accolto a braccia aperte. Sia per me che per loro, c’era bisogno di cambiare aria e ci stiamo amalgamando bene. Non voglio parlare troppo presto, ma l’atmosfera è quella giusta, che mi permette di dare il massimo, di divertirmi e lavorare in un ambiente sano, che mi da il massimo.”

Prossimi impegni, programmi e obbiettivi?

“Per Assen devo sicuramente recuperare bene dopo quanto successo a Portimão, lavorando soprattutto in palestra. Ho avuto un po’ di problemi alle braccia, specialmente dalla parte del gas. Non è stata una cosa eclatante e di cui preoccuparsi troppo, ma serve il tempo di recupero, perché in Olanda dobbiamo andare forte sin dalle prime prove libere, cosa che in Portogallo non siamo riusciti.”