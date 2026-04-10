MotoGP | Dall’Igna: “Dobbiamo lavorare sodo per migliorare”

Il dominio della stagione 2025, dove la Ducati ha stravinto il Campionato piloti e quello costruttori, sembra essere al momento un lontano ricordo per la casa di Borgo Panigale, che vede la vetta lontana.

Dopo tre gare a guidare il Campionato piloti è Marco Bezzecchi, che ha 36 punti di vantaggio su Marc Marquez (quinto nella classifica generale, ndr), mentre nei costruttori Aprilia guida con 101 punti contro i 69 della Ducati.

Ad analizzare il momento è il Direttore Generale Gigi Dall’Igna, che dopo anni di dominio, è costretto ad inseguire. Ecco cosa ha detto Dall’Igna dopo il Gran Premio di Austin sul suo profilo Linkedin.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Inizio Stagione Ducati MotoGP 2026

“Un GP che rispecchia i veri valori in pista, una gara sottotono inserita in un weekend dai risultati altalenanti per noi, e che andrà interpretata con grande attenzione. Il sabato era iniziato con Diggia in Pole Position e con Pecco e Marc in seconda fila. Purtroppo, l’errore di Marc nella Sprint gli è costato una pesante long‑lap penalty nella gara lunga, obbligandolo a perdere molte posizioni nei confronti dei suoi diretti avversari e impedendogli di lottare per il podio. Come sempre, è stato tenace e determinato, riuscendo a rimontare fino al 5° posto, dando tutto con quella generosità e quel carattere che appartengono a un campione che non si risparmia mai. Un Marc, però, non al 100% dopo la caduta del venerdì, e con un feeling sulla moto ancora incerto, che richiede un setup da affinare e non gli permette di essere il Marc Márquez che conosciamo così bene e dal quale ci aspettiamo così tanto. Se a questo aggiungiamo il costante miglioramento dei nostri avversari, direi che il quadro diventa molto chiaro.

Bagnaia è andato vicino alla vittoria nella Sprint: è stato bello e gratificante vederlo al comando così a lungo. Domenica non è partito bene, ma ha recuperato subito con una guida determinata e aggressiva, mostrando un primo mezzo di gara veloce e sicuro. Ha dimostrato la grinta giusta di chi vuole essere protagonista, salvo poi incappare in un netto calo di prestazione che lo ha fatto scivolare sempre più indietro, fino a chiudere 10°.

Un Diggia solidissimo, 4°, è stato ancora una volta il miglior pilota Ducati in questa occasione. Una partenza complicata seguita da una gara eccellente: talento e maturità.

È chiarissimo che dobbiamo lavorare sodo per migliorare e mettere i nostri piloti nelle condizioni di esprimersi al massimo, soprattutto ora che la concorrenza si sta dimostrando così competitiva. Negli USA abbiamo faticato più del dovuto: una sveglia che deve spingerci a tornare a vincere, certi che poi sarà ancora più bello. Forza Ducati!”

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