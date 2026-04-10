MotoGP | Dall’Igna: “Dobbiamo lavorare sodo per migliorare”
Il Direttore Generale di Ducati Corse analizza il difficile inizio di stagione della casa di Borgo Panigale
Il dominio della stagione 2025, dove la Ducati ha stravinto il Campionato piloti e quello costruttori, sembra essere al momento un lontano ricordo per la casa di Borgo Panigale, che vede la vetta lontana.
Dopo tre gare a guidare il Campionato piloti è Marco Bezzecchi, che ha 36 punti di vantaggio su Marc Marquez (quinto nella classifica generale, ndr), mentre nei costruttori Aprilia guida con 101 punti contro i 69 della Ducati.
Ad analizzare il momento è il Direttore Generale Gigi Dall’Igna, che dopo anni di dominio, è costretto ad inseguire. Ecco cosa ha detto Dall’Igna dopo il Gran Premio di Austin sul suo profilo Linkedin.
Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Inizio Stagione Ducati MotoGP 2026
“Un GP che rispecchia i veri valori in pista, una gara sottotono inserita in un weekend dai risultati altalenanti per noi, e che andrà interpretata con grande attenzione. Il sabato era iniziato con Diggia in Pole Position e con Pecco e Marc in seconda fila. Purtroppo, l’errore di Marc nella Sprint gli è costato una pesante long‑lap penalty nella gara lunga, obbligandolo a perdere molte posizioni nei confronti dei suoi diretti avversari e impedendogli di lottare per il podio. Come sempre, è stato tenace e determinato, riuscendo a rimontare fino al 5° posto, dando tutto con quella generosità e quel carattere che appartengono a un campione che non si risparmia mai. Un Marc, però, non al 100% dopo la caduta del venerdì, e con un feeling sulla moto ancora incerto, che richiede un setup da affinare e non gli permette di essere il Marc Márquez che conosciamo così bene e dal quale ci aspettiamo così tanto. Se a questo aggiungiamo il costante miglioramento dei nostri avversari, direi che il quadro diventa molto chiaro.
Bagnaia è andato vicino alla vittoria nella Sprint: è stato bello e gratificante vederlo al comando così a lungo. Domenica non è partito bene, ma ha recuperato subito con una guida determinata e aggressiva, mostrando un primo mezzo di gara veloce e sicuro. Ha dimostrato la grinta giusta di chi vuole essere protagonista, salvo poi incappare in un netto calo di prestazione che lo ha fatto scivolare sempre più indietro, fino a chiudere 10°.
Un Diggia solidissimo, 4°, è stato ancora una volta il miglior pilota Ducati in questa occasione. Una partenza complicata seguita da una gara eccellente: talento e maturità.
È chiarissimo che dobbiamo lavorare sodo per migliorare e mettere i nostri piloti nelle condizioni di esprimersi al massimo, soprattutto ora che la concorrenza si sta dimostrando così competitiva. Negli USA abbiamo faticato più del dovuto: una sveglia che deve spingerci a tornare a vincere, certi che poi sarà ancora più bello. Forza Ducati!”
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