MotoGP| Jorge Martin sarà presente ai test di Buriram

Ultimo ostacolo la visita medica al Chang International Circuit

di Alessio Brunori9 Febbraio, 2026
MotoGP| Jorge Martin sarà presente ai test di Buriram

Jorge Martin dopo aver saltato i test di Sepang, farà il suo ritorno in pista al Chang International Circuit, dove dal 21 al 22 febbraio sono in programma i test di Buriram, Thailandia.

Come riportato dal media ufficiale dell’Aprilia, oggi 9 febbraio 2026 “si è sottoposto a una visita di controllo alla mano sinistra e alla clavicola destra, presso l’Hospital Ruber Internacional di Madrid.

L’esito della visita è stato positivo e il pilota spagnolo ha ricevuto l’autorizzazione a viaggiare a Buriram, in Thailandia, settimana prossima, per prendere parte ai test ufficiali della MotoGp. Il pilota spagnolo dovrà comunque essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica per partecipare ai test.”

L’iridato 2024 della MotoGP aveva saltato i test malesi dopo essersi sottoposto a due operazioni, la prima per correggere l’infortunio subito allo scafoide della mano sinistra infortunato a febbraio dello scorso anno e il secondo a mettere a posto la clavicola destra, fratturata il 27 settembre, all’inizio della gara sprint del GP del Giappone.

