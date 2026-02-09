MotoGP | Alex Marquez: Ducati o KTM? “A breve deciderò il mio futuro”

Alex Marquez ha iniziato il 2026 così come aveva chiuso la scorsa stagione, da protagonista. Laureatosi vice-campione del Mondo della MotoGP 2025, ha ottenuto il miglior tempo nei recenti test di Sepang e ora è conteso sul mercato.

Nel 2025 tre vittorie nelle gare “lunghe” a Jerez, Barcellona e Sepang e un secondo posto in classifica alle spallre di suo fratello Marc. Due volte iridato nelle classi Moto3 (2014) e 2019 (Moto2), guiderà quest’anno la Ducati Factory sempre nel Team Gresini.

La stagione non è ancora iniziata ma il mercato piloti è già in ebollizione. Si danno per fatti (anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, ndr) i passaggi di Quartararo dalla Yamaha alla Honda, di Jorge Martin dall’Aprilia alla Yamaha e di Pedro Acosta dalla KTM alla Ducati.

Al posto di Acosta potrebbe andare proprio Alex Marquez, che per la seconda volta in carriera potrebbe correre con il supporto di una casa Factory. Era già accaduto agli inizi del 2020 quando era in Honda Repsol insieme a suo fratello Marc, ma allora il #73 era agli esordi.

Una decisione sul suo futuro verrà presa a breve, a Sepang aveva confermato che “l’offerta più solida è quella di Gresini”, ammettendo però di avere diverse altre opzioni sul tavolo. “Ho diverse opzioni. L’offerta più forte viene da Gresini, perché conosco la squadra, so tutto e l’aspetto emotivo, che è importante per un pilota, è anch’esso un buon abbinamento – aveva detto così come riportato da Mundo Deportivo – Al momento sono abbastanza calmo, so più o meno quali opzioni abbiamo sul tavolo. Ci sto ancora lavorando, poi deciderò. Se posso decidere prima del test in Thailandia, lo farò. Se no, aspetterò ancora un po’. Ma voglio avere il mio futuro già chiarito prima della prima gara. Poi sarò chiara su cosa farò nel 2027; Ho un’idea abbastanza chiara.”

