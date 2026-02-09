MotoGP | Marquez: “I miei avversari mio fratello Alex, Bagnaia e Bezzecchi”

Manca un solo test prima dell’inizio della MotoGP 2026, quello di Buriram, in programma i prossimi 21 e 22 febbraio. La settimana successiva ci sarà la prima gara della stagione sempre al Chang International Circuit.

Marc Marquez parte come favorito nonostante abbia saltato l’ultima parte della stagione 2025 a causa dell’incidente avvenuto in Indonesia, quando fu tamponato da Marco Bezzecchi.

A Sepang il nove volte iridato è andato forte, su una pista che non ama e rimane lui l’uomo da battere. Parlando durante l’evento di presentazione della stagiona a Kuala Lumpur ha detto che gli avversari saranno i solito, vale a dire suo fratello Alex Marquez, il suo team-mate Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Dichiarazioni Marc Marquez Avversari MotoGP 2026

“I miei avversari? Gli stessi dell’anno scorso: Alex (Marquez), Pecco (Bagnaia) e Bezzecchi – ha detto a DAZN Espana – Alex è uno dei migliori piloti della griglia – ha detto durante la presentazione della stagione a Kuala Lumpur – Cercherò di battere di nuovo il mio compagno di squadra.”

Dal canto loro Alex Marquez e Pecco Bagnaia hanno così risposto: “Abbiamo tutti gli ingredienti per lottare per il titolo – ha detto Alex – Possiamo farcela. Per me sono nel miglior team della griglia, abbiamo la moto migliore e abbiamo tutto per riuscirci. Dobbiamo lottare di nuovo con il team Ducati, ma soprattutto contro Marc. È un pilota molto completo, molto difficile da battere, ma daremo il massimo. Cercheremo di iniziare nel miglior modo possibile e, se avremo l’opportunità di vincere il Mondiale, ovviamente ci proveremo.”

Pecco ha detto promettendo battaglia: “Faremo di tutto per rendere la vita più difficile a Marc.”

