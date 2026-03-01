MotoGP | GP Thailandia, Di Giannantonio: “Avremmo potuto lottare per il podio”

E’ un Fabio Di Giannantonio positivo nonostante un risultato non all’altezza quello che ha parlato al termine del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, gara inaugurale del Motomondiale 2026.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha avuto un problema alla sua Ducati Desmosedici GP nel corso del sesto giro e questo ha rallentato il suo passo, in più in gara c’era poco grip e questo non ha aiutato, ma “Diggia” prende il lato positivo delle cose e punta a riscattarsi in Brasile.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Il piano della gara era partire forte ed essere vicini ai primi sin da subito. Purtroppo, abbiamo faticato perché gli altri sono partiti fortissimo. Così, abbiamo dovuto gestire un po’ le gomme. Ma abbiamo avuto un problema tecnico dal sesto giro e non ho potuto spingere come volevo. Inoltre, oggi c’era poco grip in pista e le temperature erano davvero alte. Ma se siamo sesti nonostante un problema, possiamo ben sperare, perché oggi potevamo fare un’ottima gara. Penso che avremmo potuto lottare almeno per la terza posizione, eravamo lì in termini di passo. In generale, la moto funziona molto bene: siamo ancora alla prima gara, ci sono moltissime cose positive e non ho mai preparato così bene una stagione. Abbiamo lavorato con molta serenità. Stiamo andando fortissimo e abbiamo disputato un weekend solido: è stato un peccato non chiudere il cerchio con due belle gare, ma andiamo in Brasile con il sorriso e la fiducia di poter andare forte.”

2.3/5 - (3 votes)