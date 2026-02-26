MotoGP | GP Thailandia, Moreira: “Abbiamo fatto progressi significativi”

Sono due i debuttanti della MotoGP 2026, oltre al tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, c’è anche il Campione del Mondo della Moto2 2025 Diogo Moreira.

Il pilota brasiliano del Team PRO Honda LCR di Lucio Cecchinello è stato autore di un inverno molto positivo e i tempi sono risultati più che soddisfacenti.

Ecco cosa ha detto il #11 della casa di Tokio che ha tenuto a precisare come ci sia ancora margine di miglioramento e che non vede l’ora di iniziare il weekend di gara.

Dichiarazioni Diogo Moreira Preview GP Thailandia PRO Honda LCR MotoGP 2026

“Sono davvero contento di come sia andato il test. Abbiamo fatto progressi significativi rispetto e siamo quasi pronti per iniziare la stagione! C’è ancora del lavoro da fare, ma ora siamo molto più vicini. Il team ed io abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme e voglio ringraziarli per il loro supporto: mi danno molta fiducia e abbiamo una grande comunicazione. Per quanto riguarda il passo, abbiamo ancora margine di miglioramento e Non vedo l’ora di iniziare il weekend di gara.”

Foto: Valter Magatti

4.7/5 - (44 votes)