MotoGP | Gp Thailandia, Michelin: “Tracciato impegnativo per gli pneumatici”
La casa francese pronta alla prima sfida della MotoGP 2026
Tutto pronto per la prima gara della MotoGP 2026, si correrà al Chang International Circuit di Buriram, dove questo weekend è in programma il Gran Premio della Thailandia.
Situato a circa 500 chilometri a nord‑est di Bangkok, il Chang International Circuit è un tracciato particolarmente impegnativo per gli pneumatici. Lungo 4,554 km, presenta cinque curve a sinistra, sette a destra e due lunghi rettilinei, uno dei quali supera il chilometro. Questa configurazione, combinata con un asfalto dal livello di grip moderato, favorisce lo slittamento della ruota posteriore e genera un rapido aumento delle temperature, soprattutto nella fascia centrale dello pneumatico.
Per rispondere a queste esigenze specifiche, Michelin Motorsport ha scelto di confermare a Buriram la stessa allocazione di pneumatici che si era dimostrata efficace nell’edizione 2025 e nei test svolti su questo stesso circuito.
All’anteriore, i partner Michelin avranno a disposizione due tipi di Power Slick simmetrici, ora denominati Soft e Medium. L’allocazione 2026 si distingue per un’offerta semplificata, con due specifiche invece delle tre precedenti.
Al posteriore saranno disponibili due slick asimmetrici, Soft e Medium. Beneficiano di una struttura interna rinforzata e di una mescola più resistente sulla spalla destra, per limitare l’aumento della temperatura interna in condizioni di carico e stress estremi. Questa costruzione specifica è essenziale su un circuito dove le lunghe fasi di accelerazione e il maggiore wheelspin possono degradare rapidamente le prestazioni dello pneumatico.
Tutte e quattro queste specifiche sono state utilizzate con successo durante la Tissot Sprint e il Gran Premio del 2025. Le due opzioni posteriori offrono prestazioni elevate ma con comportamenti distinti: la versione Soft garantisce più grip, ma con movimenti più pronunciati, mentre la Medium si distingue per maggiore costanza e migliore stabilità. I piloti potranno quindi adattare la scelta al proprio stile di guida, alle caratteristiche della moto e alla strategia di gara.
In caso di pioggia, Michelin metterà a disposizione la gamma Power Rain, nelle mescole Soft e Medium, con costruzione simmetrica sia all’anteriore sia al posteriore.
Dichiarazioni Piero Taramasso, Responsabile due ruote, Michelin Motorsport GP Thailandia Buriram
“Buriram è uno dei circuiti più impegnativi del calendario in termini di stress termico. Questo circuito combina diversi fattori sfavorevoli: rettilinei molto lunghi che caricano pesantemente lo pneumatico posteriore, temperature dell’asfalto estremamente elevate e un grip limitato che favorisce il wheelspin nelle fasi di accelerazione. In queste condizioni, la gestione dello spinning è fondamentale. I team dovranno lavorare intensamente sul set‑up della moto e sull’elettronica per limitare il wheelspin e preservare le prestazioni degli pneumatici sulla distanza. I livelli di usura sono elevati, ma restano sotto controllo, e sia il grip sia la costanza sono presenti. Le gomme posteriori Soft e Medium sono entrambe competitive, con caratteristiche diverse, che offriranno ai piloti una reale libertà di scelta. L’atmosfera a Buriram è sempre eccezionale, con tifosi molto appassionati. Dopo i test pre‑stagionali, i team arrivano qui ben preparati e credo che assisteremo a una gara intensa e combattuta, con piloti pronti a spingere forte fin dal primo round della stagione.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login