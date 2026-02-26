MotoGP | GP Thailandia 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in diretta dalle ore 12 per la prima conferenza stampa della stagione di MotoGP, dal Gran Premio di Thailandia. Con questo appuntamento si apre ufficialmente la nuova stagione. Alla conferenza stampa di oggi sono presenti Marc Marquez, Alex Marquez e Marco Bezzecchi, protagonisti chiamati a condividere le prime valutazioni, le aspettative e gli obiettivi in vista dell’inizio del Mondiale.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP THAILANDIA DALLE 12

12:27 La conferenza stampa termina qui! Grazie per averci seguito!

12:25 MotoGP Social:

MotoGP Social at the 2026 Thai GP https://t.co/rwivPB7xKm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 26, 2026

12:22 Bezzecchi su Aprilia: “Sono molto speciali, non posso fare un paragone con altri team. Si prendono cura di me, mi vogliono bene, sento molto calore all’interno del box e spero di far sentire la stessa cosa a loro”

12:21 Marc Marquez su situazione Yamaha: “Devi seguire i tuoi istinti per trovare il progetto migliore, per un atleta gli anni passano e la nostra vita non è infinita. Specialmente per Fabio, deve decidere e lo farà presto sul futuro che vorrà intraprendere”

12:20 Marc Marquez: “Ogni anno, in questa competizione, tutti migliorano il proprio livello. Ducati era ad un livello molto alto e diventa difficile migliorare ma stiamo cercando di migliorare i piccoli dettagli per fare la differenza. Se parti da un livello basso, il margine di miglioramento è più grande”

12:18 Marco Bezzecchi: “Nella prima gara è giusto considerare il campione per favorito, io sono stato competitivo nei test ma voglio tenere i piedi per terra, mantenendo la concentrazione. Sarei felice di essere competitivo. Sulla moto abbiamo migliorato tutte le aree, la stabilità era il nostro obiettivo, stiamo ancora cercando di migliorare nelle altre aree della guida”

12:16 Marc Marquez su rinnovo: “Devi essere al 100%, cerco sempre di imparare dal passato. Con la Ducati siamo molto vicini ma dobbiamo aspettare, voglio capire la mia situazione. Sono ottimista per il futuro, sono felice della Ducati e spero che la Ducati lo sia di me”

12:15 Marc Marquez: “Ho fatto un passo indietro per l’aerodinamica perché adesso non riesco a guidare la moto dell’anno scorso. Al momento tutto funziona bene”

12:11 Marc Marquez: “L’anno scorso e il 2024 mi sono servite per dimostrare di essere veloce. Già l’anno scorso mi sentivo in ottime condizioni, l’infortunio in Indonesia sembrava semplice ma non è stato tale perché ha richiesto tempo. Non so come sarà al 100% il braccio destro. L’obiettivo quando vesti i colori Ducati, è lottare per il titolo”

12:08 Marco Bezzecchi: “Abbiamo vissuto un buon primo test. A Sepang le cose da provare sono sempre tanti ed è stato importante capire la linea da seguire. Speriamo di poter partire nel modo giusto. Il mio obiettivo è cercare di partire nel modo migliore”

12:06 Alex Marquez: “Siamo stati veloci nei test, sia a Sepang che qui. Essere felici al 100% è impossibile ma sarà importante partire bene, mi sento pronto e faremo del nostro meglio per iniziare con il piede giusto. Mi sento preparato perché il passo che abbiamo fatto è stato enorme, ripeterci come l’anno scorso sarebbe positivo ma vuoi sempre qualcosa in più”

12:02 Marc Marquez: “Siamo migliorati nell’ultimo giorno di test a Buriram, mi sono sentito sempre meglio. Il processo del mio recupero ha reso il pre-campionato più difficile ma i test sono sempre più duri per le condizioni fisiche rispetto ad un weekend di gara, mi aspetto di iniziare bene. Marco e Alex saranno degli avversari agguerriti. Ogni anno è difficile, è impossibile essere il pilota più veloce in ogni sessione e gara. Obiettivo costanza durante il corso del calendario. Mi aspetto in queste prime gare di migliorare nel corso del weekend”

12:00 Inizia la Conferenza Stampa a Buriram

2.5/5 - (2 votes)