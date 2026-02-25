MotoGP | GP Thailandia, Bagnaia: “Ho belle sensazioni alla guida”

MotoGP

Ci siamo, da venerdì motori accesi per il Gran Premio della Thailandia MotoGP, gara inaugurale del Motomondiale 2026 che si disputerà al Chang International Circuit di Buriram.

Pecco Bagnaia dopo buoni test invernali è pronto a dare battaglia e le sensazioni sembrano essere migliori rispetto a quelle della scorsa stagione, quando il due volte iridato della MotoGP non aveva avuto un buon feeling con la nuova moto.

La Ducati Desmosedici GP 26 sembra avvicinarsi di più alle caratteristiche del pilota piemontese, che dopo i test ha sottolineato come tutti i piloti Factory siano andati nella stessa direzione.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Thailandia MotoGP 2026

“Ci lasciamo alle spalle una bella pre-season, abbiamo lavorato bene, completato tutte le prove e scenderemo in pista per il GP con una buona base. Ho belle sensazioni alla guida, c’è una bella atmosfera e la giusta motivazione per affrontare la stagione. La prima gara è sempre speciale, e in generale, questo tracciato si è sempre adattato bene alle caratteristiche della Desmosedici GP.”

Dati e Statistiche Francesco Bagnaia

GP disputati: 234 (129 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)
Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)
Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)
Vittorie Sprint: 13
Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)
Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

