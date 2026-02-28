MotoGP | GP Thailandia 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Chang International Circuit
di Jessica Cortellazzi28 Febbraio, 2026
Diretta MotoGP GP Thailandia – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento della MotoGP 2026!
A partire dalle 09:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara al Chang International Circuit di Buriram.
Sabato Marco Bezzecchi aveva conquistato la pole position, mentre la vittoria della Sprint Race era andata a Pedro Acosta, sul podio Marc Marquez e Raul Fernandez.
Pedro Acosta vince la Sprint Race di Buriram
#MotoGP #MotoGP2026 #Buriram #ThaiGP 🇹🇭 #Motorionline Polemico il Team manager di @ducaticorse Davide Tardozzi, che ha criticato l'operato della Direzione gara https://t.co/9AsKdrLZPP
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) February 28, 2026
DIRETTA MOTOGP GP THAILANDIA DALLE 09:00
