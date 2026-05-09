MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Bagnaia: “Martin ne aveva di più”

Dopo la pole position conquistata nel sabato mattina di Le Mans, Pecco Bagnaia sperava di poter lottare per la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Francia, ma una partenza non perfetta e uno Jorge Martin in grande forma gli hanno negato la gioia della vittoria.

E’ comunque arrivato un buon secondo posto alle spalle di “Martinator” e davanti a Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia lo aveva sopravanzato in partenza.

Come sottolineato dal pilota di Chivasso, in questo momento alla Ducati manca un pò di accelerazione rispetto all’Aprilia, ma il #63 è stato sincero, oggi Jorge Martin ne aveva di più. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport il tre volte iridato della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Partire meglio sarebbe stata una buona cosa, sto faticando con le partenze, non riesco a essere costante. Alla curva 1 sono entrato forte e ho sorpassato Marc (Marquez) ma ho perso lo spunto iniziale, oggi sarebbe stata comunque dura perché Martin ne aveva di più. Fatto passo avanti dall’ultima gara e dobbiamo essere contenti per questo. A vedere le Aprilia ci manca accelerazione, per domani proviamo a fare qualcosa, in realtà siamo molto vicini, sul passo gara siamo stati tra i più veloci io e Bez e siamo abbastanza pronti per domani in caso di asciutto. Fino a qui abbiamo fatto tutto bene. In questo momento sono veramente a posto, oggi Bez l’ho visto in difficoltà in alcune zone, Jorge invece era a posto. In questa pista non sono mai stato un fulmine, spero che sia un piccolo passo avanti che ci aiuterà anche per le prossime gare.”

La Sprint di Le Mans ha confermato un Bagnaia solido, lucido e consapevole dei propri limiti attuali, ma anche dei progressi compiuti nelle ultime settimane. La pole position del mattino aveva acceso le speranze di una gara da protagonista assoluto, ma la partenza non perfetta ha complicato immediatamente il suo piano. Bagnaia lo ha ammesso con grande onestà: in questo momento le partenze non sono il suo punto di forza, e la mancanza di costanza allo stacco della frizione lo costringe spesso a inseguire nei primi metri.

Bagnaia è comunque stato uno tra i più costanti, e questo è un dato che fa ben sperare in vista della gara “lunga” della domenica. La Ducati, pur mancando qualcosa in accelerazione, resta una moto estremamente efficace nella gestione delle gomme e nella stabilità in frenata, due aspetti che potrebbero diventare decisivi sulla distanza. Bagnaia ha sottolineato come si senta “veramente a posto”, un dettaglio che indica un feeling crescente con la GP 26, una moto che nelle prime gare aveva richiesto più adattamento del previsto.

Foto: Michelin

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