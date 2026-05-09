MotoGP | GP Le Mans, Sprint Race da dimenticare per il team VR46

Sabato complicato per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team sul circuito di Le Mans. Nella Sprint Race del Gran Premio di Francia, sia Fabio Di Giannantonio che Franco Morbidelli sono stati protagonisti di una caduta mentre cercavano di recuperare posizioni. Nessuna conseguenza fisica per i due piloti, ma il bilancio di giornata resta negativo: Di Giannantonio è riuscito a tornare in pista chiudendo sedicesimo, mentre Morbidelli è stato costretto al ritiro.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Sprint Race Le Mans

“Sappiamo che per me a volte è difficile partire davvero forte per la mia posizione sulla moto e oggi nella Sprint non sono partito bene. Da lì, è stato tutto una conseguenza. Nei primi giri, siamo sempre tutti molto vicini e con gomme soft, perciò andiamo tutti molto forte ed è difficile sorpassare. Io cercavo di farmi spazio, poi, per preparare la linea per un sorpasso, ho piegato un grado in più e si è chiusa. Comunque, nella sfortuna, dobbiamo essere contenti che tutto sia andato bene perché sono caduto nella chicane e poteva essere molto pericoloso. Devo ringraziare davvero tanto Franco, perché ha fatto una grande manovra per evitarmi in quel punto. La partenza e la caduta sono stati il primo errore commesso fino ad ora, ma sono le gare. Per domani, sarà importante partire bene e, una volta nel gruppo, possiamo giocarcela. Il meteo sarà una grande incognita, ma possiamo essere della partita in ogni condizione”

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Sprint Race Le Mans

“È stato un sabato complicato, stiamo facendo fatica con il grip al posteriore, il feeling non è abbastanza per essere veloci. Stiamo lavorando tanto su tutti gli aspetti della moto e bisogna mettere insieme i pezzi, ma vediamo dei piccoli miglioramenti. Purtroppo, la Sprint è stata sfortunata, sono solo contento di essere riuscito ad evitare Fabio, che quando è caduto mi era molto vicino. È andata bene. Dopo la sua caduta, ho perso cinque posizioni, quindi la speranza di raggiungere i punti è svanita. Per domani, cercheremo di vedere come sarà il mio feeling e proveremo a migliorare in qualsiasi condizione, sia sul bagnato che sull’asciutto”

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