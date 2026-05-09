MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Acosta: “E’ mancata una buona partenza”

Pedro Acosta continua ad essere il riferimento per i piloti della KTM. Il pilota di Mazarron ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Francia in quarta posizione, miglior pilota della casa austriaca.

Come ammesso dallo stesso #37 è mancata una buona partenza per lottare per il podio, senza quella è stato difficile recuperare, anche se lo spagnolo non si è affatto risparmiato, chiudendo a 3.808s dal vincitore Jorge Martin.

La prima vittoria in MotoGP fatica ad arrivare ma il fatto di guidare una RC16 non aiuta Acosta, nelle prime posizioni troviamo quasi sempre Ducati o Aprilia e vincere con una KTM non è al momento una mission “easy”. Ecco cosa ha detto Acosta ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

è stato positivo, questo nonostante la penalità ricevuta dopo la Sprint Race causa pressione irregolare delle gomme.

Il #37 della KTM era prima salito sul podio, per poi essere penalizzato di 8 secondi, ma nella gara “lunga” della domenica è riuscito a riprendersi quel podio che gli era stato tolto nella gara del sabato.

Acosta ha voluto ringraziare i meccanici della KTM, non solo quelli della sua squadra, ma anche quelli del Team Tech3 che hanno ricostruito la moto “demolita” nel warm up in sole tre ore.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“E’ mancata una buona partenza per essere in lotta per il podio, ho perso tempo a sorpassare Mir, Marc e Fabio. Abbiamo fatto una bella sprint, avevamo potenziale per fare di più. Noi non dobbiamo pensare al campionato, ci sono 5 Ducati fortissime e 4 Aprilia forti, dobbiamo continuare a migliorare. Pecco e Bez avevano un passo forte noi dobbiamo migliorare la gomma dietro. Domani possiamo fare una gara simile a oggi.”

Il tema della KTM resta centrale. Acosta lo ha detto chiaramente: vincere con questa moto, oggi, è complicato. Ducati e Aprilia hanno un vantaggio tecnico evidente, soprattutto in accelerazione e nella gestione della gomma posteriore. La RC16 richiede uno stile di guida molto preciso e una grande capacità di adattamento, qualità che Acosta sta sviluppando gara dopo gara. Il fatto che continui a essere il miglior pilota KTM in quasi ogni weekend è la prova della sua crescita

Foto: Michelin

5/5 - (1 vote)