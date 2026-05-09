MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Bezzecchi: “Risultato sorprendente”

Marco Bezzecchi si è detto sorpreso del sabato di Le Mans, dove dopo il terzo posto in qualifica, ha centrato il terzo gradino del podio “Sprint” alle spalle del team-mate Jorge Martin e di Pecco Bagnaia.

Il pilota dell’Aprilia ha sempre sofferto nelle gare del sabato e questo buon risultato lo fa ben sperare, anche se ha perso punti rispetto a Martin è sempre al comando della classifica, con 6 punti di vantaggio sul pilota di San Sebastian de Los Reyes.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP dove ha parlato anche del meteo, visto che per domani è prevista pioggia, stesse previsioni però “fallite” per la giornata di oggi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Visto le ultime Sprint questo podio mi sorprende. Oggi è stata una bella giornata sia per la qualifica che per la Sprint e sono molto contento. Ho fatto fatica, ma ho portato a casa un buon risultato e adesso lavoriamo per domani. Anche oggi ci aspettavamo la pioggia, magari domani c’è il sole, ma se dovesse piovere cercheremo di fare un buon warm up e poi faremo il massimo per la gara. Questo risultato ci voleva dopo diversi sabati negativi. Ho avuto difficoltà sul davanti, non mi sentivo a mio agio e questo mi ha fatto faticare, ma alla fine potrei anche aver guidato nervoso, devo controllare bene tutti i dati.”

Il sabato di Le Mans ha rappresentato per Bezzecchi una sorta di liberazione, un momento in cui finalmente è riuscito a invertire una tendenza negativa che lo aveva accompagnato per diverse Sprint consecutive. Il terzo posto in qualifica aveva già dato un segnale incoraggiante, ma il podio nella gara del pomeriggio ha confermato che il lavoro svolto con l’Aprilia sta iniziando a dare frutti concreti. Non è un caso che il riminese abbia parlato di sorpresa: lui stesso non si aspettava di essere così competitivo, soprattutto considerando le difficoltà che aveva incontrato nelle ultime settimane nel trovare fiducia sull’anteriore.

Le previsioni avevano annunciato pioggia per la Sprint, ma la giornata si è rivelata asciutta, ribaltando completamente gli scenari preparati dai team. Bezzecchi lo ha sottolineato con un sorriso: domani potrebbe succedere l’opposto. La sua mentalità, però, è quella giusta. Sa che dovrà adattarsi rapidamente, sfruttare il warm‑up per trovare le ultime sensazioni e poi dare tutto in gara, indipendentemente dalle condizioni.

Foto: Michelin

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