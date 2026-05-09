CIV | Gp Mugello Race 1: Pirro torna alla vittoria in Superbike. Successo per Antonelli in Supersport

Vietati i pronostici nel secondo round del CIV al Mugello, dove in Gara 1, si sono visti ribaltamenti di fronte, con conseguente movimento di classifica.

In Superbike è tornato alla vittoria Michele Pirro (Garage51), dopo le accese polemiche che avevano colorato la tappa inaugurale dell stagione a Misano. Un successo meritato, che il pilota pugliese ha colto non solo con una prova convincente sotto ogni aspetto, ma anche grazie alla longeva esperienza acquisita sul saliscendi toscano. Secondo Alessandro Delbianco (DMR Yamaha team), che si mantiene primo in classifica, ma riduce il margine che lo separa dai diretti inseguitori, mentre si classifica terzo Samuele Cavalieri (Broncos racing team), pilota esperto e habitué di questo prestigioso podio.

Quarto Gabriele Giannini (Scuderia Improve), pretendente di qualità alle posizioni di rilievo e non solo, seguito da Randy Krummenacher (G.A.S. Racing team), rientrato al CIV da questa gara. Chiude al sesto posto Kevin Manfredi (Atomico racing team), più in forma rispetto al precedente di aprile.

Con Niccolò Antonelli, anche nella Supersport è arrivato un nuovo vincitore, capace di portare sul primo gradino del podio la Yamaha YZF-R9, al secongo round. Una vittoria meritata, arrivata dopo una prova di livello, che lo avrebbe comunque premiato con il secondo posto, se non fosse giunta la squalifica di Andrea Mantovani, per un’irregolarità riscontrata al parco verifiche moto. Complice anche l’uscita in contemporanea di altri due protagonisti come Lorenzo Dalla Porta e Kevin Zannoni, caduti a metà gara.

In Spotbike si impone Alfonso Coppola, che con questo risultato balza in vetta alla classifica. Sul podio anche Ivan Spada e Alessandro Zanca, entrambi sospinti verso l’alto della graduatoria da questi risultati. Quarto Massimo Coppa, quinto giacomo Zannoni e sesto, lo spagnolo Marcos Ruda.

La Moto4 ci ha regalato altre intense emozioni con la lotta per il vertice che sembra avere in Luca Rizzi il predestinato. Vincitore di tutte le prove, ha comunque sempre faticato per portare a casa il successo, a scapito dei fortissimi Edoardo Savino, secondo e Mathias Tamburini terzo. Quarta posizione per Sebastian Ferrucci, quinto Alessio Paglioni e sesto Davide Dotta

Foto credit: Paolo Marletto