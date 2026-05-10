MotoGP | GP Le Mans Gara, Ogura: “Sono felice è il mio è primo podio in Top Class”

Ai Ogura ha centrato il terzo gradino del podio nella gara “lunga” della domenica del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026 corso sullo storico tracciato Bugatti di Le Mans.

Il pilota giapponese dell’Aprilia, Trackhouse MotoGP Team, ha contribuito alla storica tripletta della casa veneta, tagliando il traguardo alle spalle di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi e centrando il suo primo podio in Top Class.

Intervistato da Sky Sport MotoGP ha sottolineato come l’obiettivo sia battere anche le Aprilia ufficiali, “Mission” difficile ma non impossibile secondo il #79 della casa di Noale.

Dichiarazioni Ai Ogura Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Sono molto contento, il mio primo podio in MotoGP! Se sono abbastanza veloce, posso battere le Aprilia Factory, sarà difficile ma ci proveremo. Sicuramente il nostro punto debole è il time-attack. Le altre Aprilia sono migliori ma noi continuremo a lavorare e staremo a vedere.”

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