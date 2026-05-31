MotoGP | GP Mugello Gara, Bezzecchi: “Vincere qua è un’emozione incredibile”

MotoGP GP Mugello Aprilia Racing – Giovedì, in conferenza stampa, aveva detto che vincere al Mugello con l’Aprilia sarebbe stato un sogno. Tre giorni dopo quel sogno è diventato realtà. Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d’Italia davanti al suo pubblico, sulla pista che lo ha fatto innamorare delle moto quando era bambino, e regala ad Aprilia una vittoria storica: la prima della casa di Noale al Mugello. Una giornata destinata a entrare nella storia, nel segno di un ragazzo che questo momento lo immaginava da sempre e che oggi lo ha trasformato in realtà.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Prove GP Italia Mugello MotoGP 2026

Bez: “Senza il supporto di tutti, tutto sarebbe più difficile. Un sogno che avevo da quando ho memoria, i miei genitori ci portavano a vedere le gare qua, siamo sempre stati appassionati e vincere qua è una cosa che non potevo immaginare come fosse. Un’emozione incredibile. Quando Pecco mi ha passato andava forte e io non volevo esagerare ma non volevo perdere il contatto. Dopo ho iniziato a vedere che faticava, in quel momento mi sono detto di passare. Sono riuscito a passarlo alla 1, dopo con l’aria fresca il vantaggio aumentava ma non volevo mollare perché avevo paura di deconcentrarmi. Io faccio fatica a fidarmi delle persone, è per quello che cerco di rimanere distaccato. Sono orgoglioso del mio lavoro ma è impossibile non ammettere che senza le persone che ho intorno sarebbe tutto impossibile. Il weekend del Mugello è complicato, le persone si aspettano tanto, ti danno tutto il loro amore ma dentro senti la responsabilità di non doverli deludere”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi su casco per Alex Zanardi

“Non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l’ho sempre ammirato da lontano, la sua storia è stata incredibile. Dopo aver visto il tributo che gli ha fatto la Formula 1, ho voluto fare qualcosa per lui visto che sono in una buona posizione e sono contento di averlo fatto”

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