MotoGP | Bezzecchi da favola, vittoria al Mugello, Bagnaia terzo dietro a Martin

MotoGP GP Italia Mugello Gara – Non poteva sognare una domenica migliore Marco Bezzecchi, che dopo la mezza delusione della Sprint del sabato, fa il “pieno” al Mugello, settima tappa della MotoGP 2026.

Il pilota riminese che partiva dalla pole position (con tanto di record della pista, ndr) a differenza di ieri è partito bene e pur facendo un piccolo errore alla San Donato, è rimasto nelle primissime posizioni.

Con Pecco Bagnaia al comando, il #72 della casa veneta ha dato il tutti per tutto spremendo la sua Aprilia, passando al comando della corsa senza più lasciarlo nel corso del 13esimo giro.

Da lì il suo vantaggio sugli inseguitori è aumentato giro dopo giro e alla fine è passato sotto alla bandiera a scacchi con 3.559s sul team-mate Jorge Martin. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che bissa il risultato domenicale di Barcellona dopo aver sognato il bis del 2022, 2023 e 2024.

Il pilota piemontese da metà gara in poi ha sofferto il calo della gomma e all’ultimo giro è stato attaccato alla Bucine, curva che immette sul traguardo da un Ai Ogura che in gara si “trasforma”, resistendo però all’attacco del giapponese dell’Aprilia Trackhouse MotoGP Team.

Quinto il romano Fabio Di Giannantonio, che ha visto la sua corsa “rovinata” da una partenza disastrosa. Da settimo il centauro del VR46 Racing Team si è ritrovato 12esimo ed ha poi rimontato, ma non oltre la quinta piazza.

Grande la battaglia tra Marc Marquez su Ducati e Pedro Acosta su KTM e alla fine ad avere la meglio è stato quest’ultimo che ha chiuso sesto e davanti al nove volte iridato. In Top Ten anche Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), che al pari di Fabio Di Giannantonio ha perso tantissime posizioni dopo la partenza, arrivando lungo alla prima curva e recuperando poi qualche posizione. In Top Ten anche Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini e il rookie Diogo Moreira, miglior Honda al traguardo.

A punti anche Brad Binder con la KTM, le Honda Factory di Joan Mir e Luca Marini, la Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e la Yamaha Pramac di Jack Miller. Dietro all’australiano il team-mate Toprak Razgatlioglu, la KTM di Maverick Vinales, Fabio Quartararo con la Yamaha e Michele Pirro con la Ducati dell’infortunato Alex Marquez.

Caduti Alex Rins ed Enea Bastianini, mentre si è ritirato per problemi tecnici Cal Crutchlow che sostituiva l’infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del Team LCR.

La classifica iridata vede Bezzecchi allungare su Martin. Il riminese è al comando con 173 contro i 156 di Martin e i 134 di Di Giannantonio. Acosta è quarto a quota 103 punti.

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