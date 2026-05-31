MotoGP | GP Mugello 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito toscano del Mugello
14:59 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra pochi giorni con il Gran Premio della Turchia a Balaton Park! Buona serata!
14:59 Secondo podio consecutivo per Pecco:
Back to back podiums for @peccobagnaia 🙌#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/j6BdiBqdkL
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026
14:50 I festeggiamenti del Bez:
Bez hypes up the Mugello crowd! 🙌🎉
LISTEN TO THIS!!!!#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/taYHXO6qcN
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026
GIRO 23 – ULTIMO GIRO! Ogura si avvicina a Bagnaia! Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Mugello! Sul podio Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, a seguire: Di Giannantonio, Acosta, M.Marquez, Fernandez, Aldeguer e Moreira. Undicesimo Binder, a seguire: Mir, Marini, Morbidelli, Miller, Razgatlioglu, Vinales, Quartararo e Pirro
GIRO 22 – 3 secondi il vantaggio di Bezzecchi. Acosta lungo ma M.Marquez sembra aver rallentato, ha già fatto moltissimo considerate le sue condizioni. Fernandez vicino ad Aldeguer
GIRO 21 – 2.6 il vantaggio di Bezzecchi. Toprak sorpassa Quartararo e si porta quindicesimo in zona punti
GIRO 20 – Ogura sorpassa Acosta e sale quarto con una manovra non pulitissima, contatto e parte di aletta della KTM che vola. Di Giannantonio sorpassa Acosta e sale quinto
GIRO 19 – 5 MINUTI AL TERMINE. Bagarre tra M.Marquez e Di Giannantonio, Diggia commette un errore e si scusa con lo spagnolo
GIRO 18 – Di Giannantonio è il più veloce in pista. M.Marquez sorpassa Acosta e torna quarto ma va lungo e Acosta ne approfitta prendendosi la quarta posizione. Ogura sorpassa M.Marquez e sale quinto, ne approfitta anche Di Giannantonio che sorpassa M.Marquez e sale sesto
GIRO 17 – Bezzecchi allunga, 1.4
GIRO 16 – Martin sorpassa Bagnaia e sale secondo
GIRO 15 – Bezzecchi a 1.2 di vantaggio. Martin vicino a Bagnaia. Acosta sorpassa M.Marquez e sale quarto
GIRO 14 – Arriva il sorpasso di Bezzecchi! Nuovo leader della gara. Acosta è tornato vicino a M.Marquez e attacca. Ma M.Marquez torna quarto
GIRO 13 – Bezzecchi si avvicina e si porta a due decimi. Otto decimi tra Bezzecchi e Martin
GIRO 12 – Ritiro di Cal Crutchlow. Caduta di Bastianini, rider OK
GIRO 11 – Martin a 1 secondo da Bezzecchi. Caduta di Rins, rider OK. Fernandez sorpassa Bastianini e sale nono
GIRO 10 – TOP 10: Bagnaia, Bezzecchi, Martin, M.Marquez, Acosta, Aldeguer, Ogura, Di Giannantonio, Bastianini e Fernandez
GIRO 9 – 4 decimi tra Bagnaia e Bezzecchi. Tre secondi di distacco tra Martin e M.Marquez
GIRO 8 – E M.Marquez ne sorpassa due in un colpo solo! Torna quarto mentre Aldeguer sorpassa Acosta e sale quinto. Largo di Aldeguer e Acosta sale quinto
GIRO 7 – M.Marquez guadagna in rettilineo e torna quarto. Tre decimi separano Bagnaia e Bezzecchi. Acosta sorpassa M.Marquez e ci prova anche Aldeguer che poco dopo si prende la quinta posizione
GIRO 6 – TOP 10: Bagnaia, Bezzecchi, Martin, M.Marquez, Acosta, Aldeguer, Ogura, Di Giannantonio, Bastianini e Moreira. Undicesimo Binder, a seguire: Fernandez, Rins, Mir, Marini, Miller, Quartararo, Morbidelli, Vinales, Toprak, Pirro e Crutchlow. Arriva il sorpasso di Acosta su M.Marquez
GIRO 5 – Acosta ci prova su M.Marquez. Tre decimi tra Bagnaia e Bezzecchi
GIRO 4 – Record di gara per Bagnaia in 1:45.470. TOP 10: Bagnaia, Bezzecchi, Martin, M.Marquez, Acosta, Aldeguer, Ogura, Bastianini, Moreira e Di Giannantonio
GIRO 3 – Arriva il sorpasso di Bagnaia su Bezzecchi! M.Marquez va lungo e ne approfitta Acosta a mettersi quinto. M.Marquez ritorna quarto
GIRO 2 – Martin ci prova su Bezzecchi ma va lungo, ne approfitta Bagnaia a mettersi secondo
GIRO 1 – Ottimo start di Fernandez e Bezzecchi che si mette primo, Fernandez va lungo ne approfitta Martin a mettersi davanti e terzo Bagnaia! Quarto M.Marquez. Bezzecchi attacca Martin e si rimette davanti. TOP 10: Bezzecchi, Martin, Bagnaia, M.Marquez, Aldeguer, Acosta, Ogura, Bastianini, Moreira e Rins. Marini tredicesimo, Morbidelli diciottesimo
14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. 23 i giri da disputare
14:00 Parte il giro di formazione!
13:58 Tutto lo splendore delle nostre Frecce Tricolore:
The most Italian sight yet #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/lfHlDAHYe3
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026
13:57 La scelta delle gomme:
Diretta MotoGP GP Italia Mugello – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dallo storico circuito del Mugello.
Ieri, Raul Fernendez ha conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti a Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio.
#MotoGP #MotoGP2026 #Mugello #ItalianGP 🇮🇹 #Motorionline Quarto posto per il pole-man #MarcoBezzecchi, #PeccoBagnaia chiude settimo https://t.co/4MneyjlWTc
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) May 30, 2026
La pole position con tanto di record della pista era andata invece a Marco Bezzecchi
#MotoGP #MotoGP2026 #Mugello #ItalianGP 🇮🇹 #Motorionline La migliore delle @ducaticorse è quella del rientrante #MarcMarquez, quarto, #PeccoBagnaia è sesto, "Diggia" settimo https://t.co/LQP4K4BvtC
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) May 30, 2026
DIRETTA MOTOGP GP ITALIA MUGELLO DALLE 14:00
Foto: Michelin
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