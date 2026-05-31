Moto2 | Gp Mugello Gara: vittoria di Gonzalez davanti ad un super Vietti
Rimonta dalla 16esima alla seconda posizione per l'italiano, Holgado chiude il podio
Moto2 GP Italia Mugello Gara – Manuel Gonzalez ha ottenuto la vittoria del Gran Premio del Mugello nella classe intermedia. Il pilota del team Liqui Moly Dynalvolt Intact GP ha allungato in classifica Mondiale a 34.5 su Izan Guevara e 36.5 su Celestino Vietti che è stato autore di una fantastica rimonta dalla 16esima posizione. Il pilota del team SpeedRS ha subito anche un contatto che gli ha fatto perdere altre posizioni e da lì in poi è arrivata la rimonta conclusa in seconda posizione. A concludere il podio, Daniel Holgado con la Kalex del team CFMOTO Aspar.
Gara sfortunata per Ivan Ortola costretto al ritiro a due giri dal termine mentre era in lotta per il podio.
Quarta posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) davanti a Filip Salac (OnlyFans American Racing Team). Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) segue in sesta posizione, a precedere Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Barry Baltus (REDS Fantic Racing). A concludere la Top 10 della classifica, troviamo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team).
Gli altri italiani: 11esimo Tony Arbolino e 16esimo Luca Lunetta.
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moto2 Gara Mugello - GP Italia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|35:12.31
|2
|13
|Celestino Vietti
|Mb Conveyors Speedrs Team
|+5.327
|3
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|+5.462
|4
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+5.479
|5
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|+7.568
|6
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|+9.987
|7
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+10.952
|8
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|+15.463
|9
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|+16.428
|10
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|+19.587
|11
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|+19.603
|12
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+20.302
|13
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+22.233
|14
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+22.253
|15
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+22.874
|16
|32
|Luca Lunetta
|Mb Conveyors Speedrs Team
|+25.332
|17
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|+25.372
|18
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|+25.944
|19
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+28.843
|20
|17
|Daniel Munoz
|Italtrans Racing Team
|+28.862
|21
|10
|Unai Orradre
|Qjmotor - Green Power - Msi
|+35.661
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