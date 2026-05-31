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Moto2 | Gp Mugello Gara: vittoria di Gonzalez davanti ad un super Vietti

Rimonta dalla 16esima alla seconda posizione per l'italiano, Holgado chiude il podio

di Jessica Cortellazzi31 Maggio, 2026
Moto2 | Gp Mugello Gara: vittoria di Gonzalez davanti ad un super Vietti Moto2 | Gp Mugello Gara: vittoria di Gonzalez davanti ad un super Vietti

Moto2 GP Italia Mugello Gara – Manuel Gonzalez ha ottenuto la vittoria del Gran Premio del Mugello nella classe intermedia. Il pilota del team Liqui Moly Dynalvolt Intact GP ha allungato in classifica Mondiale a 34.5 su Izan Guevara e 36.5 su Celestino Vietti che è stato autore di una fantastica rimonta dalla 16esima posizione. Il pilota del team SpeedRS ha subito anche un contatto che gli ha fatto perdere altre posizioni e da lì in poi è arrivata la rimonta conclusa in seconda posizione. A concludere il podio, Daniel Holgado con la Kalex del team CFMOTO Aspar.

Gara sfortunata per Ivan Ortola costretto al ritiro a due giri dal termine mentre era in lotta per il podio.

Quarta posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) davanti a Filip Salac (OnlyFans American Racing Team). Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) segue in sesta posizione, a precedere Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Barry Baltus (REDS Fantic Racing). A concludere la Top 10 della classifica, troviamo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team).

Gli altri italiani: 11esimo Tony Arbolino e 16esimo Luca Lunetta.

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moto2 Gara Mugello - GP Italia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 35:12.31
2 13 Celestino Vietti Mb Conveyors Speedrs Team +5.327
3 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +5.462
4 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +5.479
5 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +7.568
6 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +9.987
7 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +10.952
8 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +15.463
9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +16.428
10 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +19.587
11 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +19.603
12 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +20.302
13 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +22.233
14 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +22.253
15 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +22.874
16 32 Luca Lunetta Mb Conveyors Speedrs Team +25.332
17 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +25.372
18 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +25.944
19 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +28.843
20 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team +28.862
21 10 Unai Orradre Qjmotor - Green Power - Msi +35.661

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