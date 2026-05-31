Moto2 | Gp Mugello Gara: vittoria di Gonzalez davanti ad un super Vietti

Moto2 GP Italia Mugello Gara – Manuel Gonzalez ha ottenuto la vittoria del Gran Premio del Mugello nella classe intermedia. Il pilota del team Liqui Moly Dynalvolt Intact GP ha allungato in classifica Mondiale a 34.5 su Izan Guevara e 36.5 su Celestino Vietti che è stato autore di una fantastica rimonta dalla 16esima posizione. Il pilota del team SpeedRS ha subito anche un contatto che gli ha fatto perdere altre posizioni e da lì in poi è arrivata la rimonta conclusa in seconda posizione. A concludere il podio, Daniel Holgado con la Kalex del team CFMOTO Aspar.

Gara sfortunata per Ivan Ortola costretto al ritiro a due giri dal termine mentre era in lotta per il podio.

Quarta posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) davanti a Filip Salac (OnlyFans American Racing Team). Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) segue in sesta posizione, a precedere Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Barry Baltus (REDS Fantic Racing). A concludere la Top 10 della classifica, troviamo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team).

Gli altri italiani: 11esimo Tony Arbolino e 16esimo Luca Lunetta.

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