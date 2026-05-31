MotoGP | GP Mugello Gara, Bagnaia: “Piano piano, stiamo tornando”

Pecco Bagnaia lascia il Mugello con un terzo posto che vale più del semplice risultato. Davanti al pubblico di casa, il campione della Ducati ha lottato fin dalle prime curve con l’obiettivo di vincere, sfruttando i progressi fatti sulla moto e una partenza finalmente efficace. Ma quando il calo della gomma posteriore ha iniziato a condizionare il suo ritmo, il piemontese ha dovuto fare i conti con i limiti che ancora frenano la sua Desmosedici. Tra segnali incoraggianti e problemi di grip non ancora risolti, Bagnaia vede comunque la luce in fondo al tunnel.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia GP Mugello

“Gara molto intensa, ho dato tutto com’è giusto che sia, forse di più. Ci ho creduto da subito, oggi siamo riusciti a fare uno step nelle partenze da stamattina, abbiamo migliorato un aspetto elettronico e questo mi ha aiutato. Dal momento in cui sono partito l’obiettivo era fare primo e gestire ma fare ritmo. Ci sono riuscito fino a metà gara poi il dietro ha iniziato a calare, una volta che mi ha sorpassato Bez avevo due strade: seguire lui e non finire sul podio per il consumo della gomma dietro o mettermi più calmo. Al momento fatichiamo con il grip, è vero che stiamo migliorando ma dobbiamo continuare così. Ogura alla fine ne aveva tantissimo, io spingevo al 100% per non farmi prendere ma ne aveva molto di più. Se fossi partito più piano, non avrei fatto il podio. Oggi abbiamo fatto un altro passo avanti rispetto a ieri, cercando di far girare meglio la moto ma nella prima fase quando vado sul gas scivola tanto e non aiuta il grip dietro. La direzione è stata andare a caricare il dietro fino ad inizio anno, adesso stiamo tornando sulla nostra strada. Piano piano stiamo tornando”