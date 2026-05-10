MotoGP | Marc Marquez operato con successo a Madrid

Marc Marquez è stato operato con successo presso il Ruber Internacional Hospital di Madrid. L’intervento principale ha riguardato la frattura del quinto metatarso del piede destro, riportata nella violenta caduta di ieri durante la Sprint Race. L’équipe medica guidata dal dottor Samuel Antuña è riuscita a stabilizzare la lesione ma non è stato l’unico intervento chirurgico per il nove volte iridato. Approfittando dello stop forzato, i medici sono intervenuti anche sulla spalla destra, già tormentata da problemi fisici negli ultimi anni. L’operazione, programmata da tempo, si è resa necessaria dopo che i dolori erano tornati in seguito all’incidente avvenuto nel GP d’Indonesia dello scorso anno.

Nel dettaglio, i chirurghi hanno rimosso due viti e un frammento osseo residui di un precedente intervento di Latarjet risalente al dicembre 2019. Secondo il comunicato medico, questi elementi si erano spostati andando a comprimere il nervo radiale, causando nuovi fastidi e limitazioni al pilota. Per Marquez si apre ora un periodo di recupero delicato ma fondamentale. Le condizioni generali vengono definite positive e l’operazione è perfettamente riuscita, ma resta da capire quanto tempo servirà prima di rivederlo nuovamente in pista.

Dichiarazioni Davide Tardozzi su intervento Marc Marquez

“E’ stato operato al quinto e quarto metatarso, è stata messa una placca. Per quanto riguarda la spalla hanno tolto le viti che davano problemi e hanno sistemato il nervo radiale. I medici sono molto fiduciosi, aspettiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo quando potrà tornare”