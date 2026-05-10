MotoGP | GP Le Mans, Martin torna al trionfo, caduta di Bagnaia: gli highlights [VIDEO]

Vi riproponiamo i momenti più importanti del Gran Premio di Le Mans, quinto appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. Podio tutto Aprilia con il trionfo di Jorge Martin (dopo 588 giorni, ndr) davanti al compagno di squadra, Marco Bezzecchi che resta ancora leader della classifica Mondiale ma con un solo punto di vantaggio proprio sullo spagnolo. A concludere, in terza posizione e al suo primo podio in carriera, Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse.

Migliore Ducati al traguardo è quella di Fabio Di Giannantonio che ha sorpassato Pedro Acosta proprio all’ultimo giro. Buona sesta posizione per l’idolo di casa, Fabio Quartararo a precedere un ottimo Enea Bastianini che partiva quattordicesimo. Il pilota KTM Tech3, ha preceduto l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. A chiudere la TOP 10, la Honda di Luca Marini.

Gara sfortunata per Francesco Bagnaia, caduto al quindicesimo giro mentre era in seconda posizione.



