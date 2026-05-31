Moto3 | Gp Mugello: prima vittoria per Uriarte, a podio Carpe e Danish
Indietro gli italiani, Bertelle ha chiuso 12esimo, Pini 15esimo e Carraro 20esimo
Moto3 GP Italia Mugello Gara – Moto3 al solito combattutissima e non poteva essere diversamente anche al Mugello, dove il lungo rettilineo favorisce il gioco delle scie.
La gara, iniziata con il forfait del pole-man David Almansa per una tonsillite, è stata ricca di sorpassi e continui cambi di posizione.
La vittoria è andata a Brian Uriarte che in sella alla KTM del Team Red Bull Ajo ha centrato il primo successo nella categoria alla sua 11esima gara.
Il #51 ha preceduto il team-mate Alvaro Carpe, mentre a completare il podio troviamo Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI).
Quarto al traguardo e miglior Honda in classifica Adrian Fernandez, con il pilota del Leopard Racing a lungo in testa. Il #31 ha chiuso davanti alla KTM del Team LEVEL UP – MTA di Joel Esteban e al compagno di marca Eddie O’Shea (GRYD – MLav Racing).
In Top Ten anche David Munoz (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Veda Pratama (Honda Team Asia), Joel Kelso (GRYD – MLav Racing) e Jesus Rios (Honda Rivacold Snipers Team).
Gara dalle due facce per il leader del Mondiale Maximo Quiles, che partito dalla quinta fila, 15esimo tempo, in sette giri era già al comando, ma che al penultimo giro ha commesso un errore alla Bucine (curva che immette sul traguardo, ndr) perdendo posizioni.
Alla fine il pilota del Team Aspar ha chiuso 11eesimo e davanti al migliore dei piloti italiani, Matteo Bertelle su KTM del Team LEVEL UP – MTA.
A punti anche Marco Morelli (KTM Aspar), 13esimo, Scott Ogden (KTM CIP Green Power), 14esimo e il nostro Guido Pini (Honda Leopard), 15esimo. Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) ha chiuso 20esimo.
Quiles comanda la classifica iridata con 145 punti, segue Carpe staccato di 52 punti. Fernandez è terzo staccato di 56 lunghezze, mentre il vincitore della gara Uriarte è quarto a -78.
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Moto3 Gara Mugello - GP Italia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|33:07.801
|2
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+0.418
|3
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+0.456
|4
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+0.482
|5
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|+0.842
|6
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|+0.970
|7
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+1.069
|8
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|+1.081
|9
|66
|Joel Kelso
|Gryd - Mlav Racing
|+1.085
|10
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|+1.091
|11
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|+1.202
|12
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|+1.285
|13
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|+1.351
|14
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+1.569
|15
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+2.330
|16
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+5.565
|17
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+5.596
|18
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+5.636
|19
|14
|Cormac Buchanan
|Code Motorsports
|+5.740
|20
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|+8.904
|21
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|+9.679
|22
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|+26.357
|23
|5
|Leo Rammerstorfer
|Sic58 Squadra Corse
|+26.435
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