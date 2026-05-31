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Moto3 | Gp Mugello: prima vittoria per Uriarte, a podio Carpe e Danish

Indietro gli italiani, Bertelle ha chiuso 12esimo, Pini 15esimo e Carraro 20esimo

di Alessio Brunori31 Maggio, 2026
Moto3 | Gp Mugello: prima vittoria per Uriarte, a podio Carpe e Danish Moto3 | Gp Mugello: prima vittoria per Uriarte, a podio Carpe e Danish

Moto3 GP Italia Mugello Gara – Moto3 al solito combattutissima e non poteva essere diversamente anche al Mugello, dove il lungo rettilineo favorisce il gioco delle scie.

La gara, iniziata con il forfait del pole-man David Almansa per una tonsillite, è stata ricca di sorpassi e continui cambi di posizione.

La vittoria è andata a Brian Uriarte che in sella alla KTM del Team Red Bull Ajo ha centrato il primo successo nella categoria alla sua 11esima gara.

Il #51 ha preceduto il team-mate Alvaro Carpe, mentre a completare il podio troviamo Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI).

Quarto al traguardo e miglior Honda in classifica Adrian Fernandez, con il pilota del Leopard Racing a lungo in testa. Il #31 ha chiuso davanti alla KTM del Team LEVEL UP – MTA di Joel Esteban e al compagno di marca Eddie O’Shea (GRYD – MLav Racing).

In Top Ten anche David Munoz (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Veda Pratama (Honda Team Asia), Joel Kelso (GRYD – MLav Racing) e Jesus Rios (Honda Rivacold Snipers Team).

Gara dalle due facce per il leader del Mondiale Maximo Quiles, che partito dalla quinta fila, 15esimo tempo, in sette giri era già al comando, ma che al penultimo giro ha commesso un errore alla Bucine (curva che immette sul traguardo, ndr) perdendo posizioni.

Alla fine il pilota del Team Aspar ha chiuso 11eesimo e davanti al migliore dei piloti italiani, Matteo Bertelle su KTM del Team LEVEL UP – MTA.

A punti anche Marco Morelli (KTM Aspar), 13esimo, Scott Ogden (KTM CIP Green Power), 14esimo e il nostro Guido Pini (Honda Leopard), 15esimo. Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) ha chiuso 20esimo.

Quiles comanda la classifica iridata con 145 punti, segue Carpe staccato di 52 punti. Fernandez è terzo staccato di 56 lunghezze, mentre il vincitore della gara Uriarte è quarto a -78.

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Moto3 Gara Mugello - GP Italia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 33:07.801
2 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +0.418
3 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +0.456
4 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +0.482
5 78 Joel Esteban Level Up - Mta +0.842
6 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +0.970
7 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +1.069
8 9 Veda Pratama Honda Team Asia +1.081
9 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing +1.085
10 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +1.091
11 28 Maximo Quiles Cfmoto Valresa Aspar Team +1.202
12 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +1.285
13 97 Marco Morelli Cfmoto Valresa Aspar Team +1.351
14 19 Scott Ogden Cip Green Power +1.569
15 94 Guido Pini Leopard Racing +2.330
16 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +5.565
17 11 Adrian Cruces Cip Green Power +5.596
18 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +5.636
19 14 Cormac Buchanan Code Motorsports +5.740
20 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +8.904
21 21 Ruche Moodley Code Motorsports +9.679
22 32 Zen Mitani Honda Team Asia +26.357
23 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +26.435

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