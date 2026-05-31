SBK | Gp Aragón Superpole Race: vittoria di Bulega e stesso podio di Gara 1 con Lecuona e Sam Lowes

Stesso podio di Gara 1 anche nella Superpole race, dove dopo un avvio scoppiettante in pieno stile Superbike, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ha chiuso i conti nel finale di gara regolando tutti con l’ennesima vittoria. A mescolare le carte ci hanno provato soprattutto Iker Lecuona, a lungo in testa, tallonato da Sam Lowes che ad Aragón non teme confronti. Entrambi protagonisti, si sono dovuti piegare al leader del campionato, giungendo al traguardo nello stesso ordine d’arrivo di ieri. Stesso podio davanti, ma non stesse posizioni dietro. Alla scorribanda delle prime posizioni ha partecipato anche Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), seriamente candidato al podio, ma scivolato a un giro e mezzo dalla fine, per una banale perdita di aderenza ll’anteriore. Nulla di grave per moto e pilota, ma una manna per Alberto Surra (Motocorsa Racing), che ha sfruttato il suo arrembante carattere per stare nelle prime posizioni e conquistare un meritato quarto posto. Quinto Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), davanti al compagno Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), mentre settimo si è classificato il sorprendente Tom Bridewell (Ducati Advocates), in focus durante tutto il weekend. Ottavo Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che dolorante e zoppicante, ha preceduto il compagno di squadra Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Queste sono le prime tre file di Gara 2, ma guardando dietro troviamo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) con la prima Yamaha del gruppo, agganciato in undicesima posizione dalla prima BMW, quella di Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Dodicesimo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), davanti alla coppia GRT dormata da Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Hannes Sommer (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) conclude al quindicesimo posto, dopo la caduta del sabato, mentre al sedicesimo c’è Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), che insieme al compagno Mattia Rato (Motoxracing), non chiudono l’ordine dei piloti. Ultimo è infatti Somkiat Chantra (Honda HRC), a cui non segue Jake Dixon (Honda HRC), fermo ai box. Oltre a Baldassarri, non hanno completato la prova Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), caduti insieme al secondo giro.

Superbike Gp Aragón Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

4. Alberto Surra (Motocorsa Racing)

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

6. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

7. Tom Bridewell (Ducati Advocates)

8. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

9. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)