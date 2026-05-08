MotoGP | GP Le Mans Day 1, Zarco: “Il pubblico mi carica”

Grandissimo inizio per Johann Zarco nella gara di casa di Le Mans, tracciato dove è in programma il Gran Premio di Francia, quinta tappa della MotoGP 2026.

L’idolo di casa del Team Honda LCR ha infatti ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche e anche nelle FP1 era stato velocissimo sia sul passo gara che sul time-attack.

Lo scorso anno vinse una gara caratterizzata dal meteo, oggi è andato fortissimo sotto un sole splendente, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Johann Zarco Day 1 GP Francia Le Mans Honda Castrol MotoGP 2026

“E’ da una settimana che tutti guardano il meteo e mi dicono che con la pioggia sarò forte ma essere primo con l’asciutto è una buona risposta. Nei test abbiamo provato a settare meglio la moto, cose nuove non ci saranno visto che il progetto è sulla nuova moto. Abbiamo una base abbastanza buona e prendere il meglio da questo, mi fa lavorare con la mente più tranquilla. Non so in che modo il pubblico mi dà la carica ma mi lascio portare da questa energia ed è bellissimo.”

Il francese non solo ha confermato il feeling speciale con il tracciato di casa, ma ha anche mostrato una competitività che la Honda non vedeva da tempo.

Zarco ha voluto rispondere a chi lo considera un “pilota da pioggia”. Il miglior tempo sull’asciutto è un messaggio chiaro: la velocità c’è, la base tecnica della moto è migliorata e il lavoro dei test sta iniziando a dare frutti.

Il riferimento alla nuova moto Honda, ancora in fase di sviluppo, è importante: il progetto 2027 è quello che occupa la maggior parte della “forza” Honda, , ma Zarco sta riuscendo a estrarre il massimo dal pacchetto attuale.

L’energia del pubblico di Le Mans lo trasforma, lo rende più aggressivo, più preciso, più determinato.

Il suo riferimento a questa spinta emotiva è sincero: Le Mans è il suo territorio, e quando la folla esplode per lui, il #5 trova sempre qualcosa in più.

Foto: Michelin

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