MotoGP | GP Le Mans Day1, Bezzecchi: “Obiettivo Q2 centrato”

Marco Bezzecchi dopo un difficile turno di prove libere, è risalito nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026.

Il leader della classifica iridata ha infatti chiuso settimo centrando così l’obiettivo Q2, chiudendo con il miglior crono personale di 1:30.177, a 0.270s dal miglior della giornata, Johann Zarco,

Il tracciato francese è stato definito “tosto” dal #72 dell’Aprilia che ancora non è perfettamente a proprio agio sulla pista Bugatti di Le Mans con la sua RS-GP26. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“E’ tosta perché qui a Le Mans i distacchi sono risicati e basta poco per andare bene o male. L’obiettivo Q2 è stato centrato, ma non mi sento perfettamente a mio agio, oggi pomeriggio ho sistemato delle cose sulla mia guida e mi è uscito un tempo discreto. Pista tosta, ma con poche possibilità di interpretazione di parecchi punti, questo rende il tutto più ultra competitivo perché c’è meno possibilità di esprimersi e fare la differenza. Allo stesso tempo i piloti sono veloci e i distacchi si riducono, il grip della pista è buono. Devo sistemare la guida perché ci sono stati dei punti dove non sono stato preciso in frenata e questo ha condizionato il funzionamento della moto. Sicuramente devo cercare di lavorare per la stabilità della moto quando usiamo la gomma soft.”

Il venerdì di Le Mans ha mostrato un Bezzecchi combattivo, lucido e consapevole delle difficoltà. Nonostante un inizio complicato, il #72 ha saputo reagire, lavorando soprattutto su guida e precisione in frenata, due aspetti fondamentali su un tracciato tecnico e “ingessato” come quello francese.

Il fatto che, pur non sentendosi perfettamente a posto, sia riuscito a entrare in Q2 con un tempo competitivo è un segnale importante. Significa che il potenziale c’è e che il margine di crescita per il sabato è ampio. Se riuscirà a mettere insieme precisione in frenata, stabilità con la soft e un pizzico di fiducia in più nei cambi di direzione, potrà tornare a giocarsela con i migliori.

Foto: Michelin

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