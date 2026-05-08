MotoGP | Gp Le Mans: uno strepitoso Zarco fa sue le pre-qualifiche

MotoGP Pre-qualifiche GP Francia Le Mans – Johann Zarco ha un feeling particolare con la pista di casa, il circuito Bugatti di Le Mans, dove questo weekend è in programma il Gran Premio di Francia, quinta tappa della MotoGP 2026.

Lo scorso anno il pilota del Team LCR aveva conquistato il secondo tempo in qualifica e la vittoria in una gara caratterizzata dal meteo, mentre oggi sotto un sole splendente ha ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche dopo ottime prove libere, dove aveva mostrato anche un gran passo.

Il pilota transalpino ha portato la sua RC213V davanti a tutti con il crono di 1:29.907, tempo di soli 0.010s migliore di quello fatto registrare dal nostro Fabio Di Giannantonio, con il romano del VR46 Racing Team che è ancora una volta miglior rider Ducati.

Il #49 precede il compagno di marca Pecco Bagnaia, che dopo FP1 da dimenticare, è tornato competitivo al momento giusto, portando la sua Desmosedici GP 26 a 0.138s dalla vetta. Il pilota di Chivasso ha girato in 1:30.045, stesso tempo fatto registrare da Alex Marquez, ma visto che il piemontese lo ha ottenuto prima, il terzo posto va al #63 della casa di Borgo Panigale.

Bene anche Joan Mir con la Honda Factory, quinto e davanti alle Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. I piloti della casa veneta hanno faticato più del previsto, per Martin anche una scivolata ad inizio sessione, ma alla fine è arrivata la qualificazione diretta alla Q2.

Una Q2 che vedrà partire dopo tanto tempo anche Alex Rins, miglior pilota Yamaha, ottavo e davanti all’Aprilia di Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) e alla migliore delle KTM, la RC16 di Pedro Acosta, ultimo pilota ad accedere direttamente alla fase finale delle qualifiche.

Non ce l’ha fatta per soli 0.078s il nostro Enea Bastianini, che in sella alla KTM del Team Tech3 ha girato in 1:30.274, andando a precedere di soli 0.014s il compagno di marca Brad Binder.

Fuori a sorpresa anche Marc Marquez, che ha chiuso 13esimo a 0.464s da Zarco. Il nove volte iridato non è apparso in formissima e domani sarà costretto a disputare la Q1 dove troveremo anche Raul Fernandez con la seconda Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, Jack Miller (Yamaha Pramac), il nostro Luca Marini (primo nelle FP1 e a poco più di mezzo secondo dalla vetta, esattamente 0.556s), Fabio Quartararo con la seconda Yamaha Factory, Franco Morbidelli con la Ducati del VR46 Racing Team, i rookie Diogo Moreira (Honda LCR) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Jonas Folger, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla KTM del Team Tech3.

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