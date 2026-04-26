MotoGP | GP Jerez Gara, Raul Fernandez: “Contento a metà” [VIDEO]

MotoGP GP Jerez Aprilia Trackhouse – Raul Fernandez archivia il GP di Jerez con un sesto posto che vale molto più dei punti conquistati. Il pilota del team Trackhouse Aprilia ha confermato i progressi mostrati nel corso del weekend, risultando competitivo su una pista tecnica e particolarmente indicativa come quella andalusa. Un risultato importante, arrivato al termine di una gara solida e combattuta nel gruppo di testa della top ten. Dopo aver mostrato buona velocità in qualifica e un passo convincente in gara, Fernandez lascia la Spagna con la consapevolezza di poter lottare con continuità nelle posizioni che contano. Anche per la casa di Noale il bilancio è positivo: essere competitivi a Jerez, su un tracciato dove Ducati partiva ancora come riferimento, conferma il valore del lavoro svolto e l’evoluzione della RS-GP. Nel dopo gara, però, ai microfoni di Sky, lo spagnolo ha analizzato il risultato con soddisfazione solo parziale, spiegando come il potenziale per ottenere qualcosa in più fosse reale.

Dichiarazioni Raul Fernandez, GP Jerez

“Sono contento a metà, abbiamo migliorato tanto il time-attack, andando direttamente al Q2. Il problema è stato che dal giro 12 fino al 21 ho cambiato stile di guida per stare vicino a Johann, non avevo mai lottato con lui e ho consumato la gomma posteriore. Ai (Ogura, ndr) aveva la gomma più fresca, abbiamo concluso sesti ma sono contento perchè Aprilia è stata forte nella pista Ducati”



