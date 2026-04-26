MotoGP | GP Jerez Gara, Bastianini: “Weekend solido”

MotoGP Jerez KTM Tech3 – Dopo un sabato positivo, Enea Bastianini ha confermato il buon momento anche in gara sul circuito di Jerez. Scattato bene alla partenza, il pilota italiano si è subito inserito in una combattuta sfida a tre per la sesta posizione con Pedro Acosta e Raul Fernandez, mettendo in mostra un passo particolarmente efficace soprattutto nell’ultimo settore del tracciato di Jerez. Dopo aver perso inizialmente una posizione su Fernandez, il pilota riminese ha risposto con decisione superando Acosta e diventando il miglior portacolori KTM in pista, riuscendo anche ad allungare sugli inseguitori. Nel finale, però, ha dovuto difendersi dal ritorno di Ai Ogura, protagonista con lui di un acceso duello ruota a ruota che ha entusiasmato il pubblico. Ha tagliato il traguardo in ottava posizione.

Dichiarazioni Enea Bastianini, GP Jerez

“È stato un weekend solido da parte mia. Posso essere soddisfatto perché siamo stati competitivi in ogni sessione, con il freddo, con il caldo e anche con il vento in gara. Onestamente mi aspettavo qualcosa in più dal GP, pensavo alla Top 5, ma dopo pochi giri ho accusato un forte calo della gomma anteriore e da lì è stato impossibile spingere. Nonostante questo siamo rimasti costanti fino alla fine e da Austin abbiamo fatto un bel passo avanti. Il mio problema principale nelle prime due gare era la mancanza di grip generale, mentre ora la situazione è molto migliorata. Continuiamo così!”