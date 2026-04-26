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MotoGP | GP Jerez: il retropodio, Alex Marquez, Bezzecchi e “Diggia” [VIDEO]

Dominio di Alex Marquez, "Bez" e "Diggia" chiudono in seconda e terza posizione

di Alessio Brunori26 Aprile, 2026
MotoGP | GP Jerez: il retropodio, Alex Marquez, Bezzecchi e “Diggia” [VIDEO] MotoGP | GP Jerez: il retropodio, Alex Marquez, Bezzecchi e “Diggia” [VIDEO]

GP Spagna MotoGP 2026 – Ecco il dietro le quinte del Gran Premio di Spagna corso sul circuito di Jerez, con i primi tre classificati a colloquio, poco prima di salire sul podio.

Vince Alex Marquez (alla prima vittoria della stagione, ndr), con lui sul podio Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Per il pilota spagnolo del Gresini Racing quarta vittoria in Top Class, la seconda consecutiva a Jerez.

I tre piloti hanno parlato anche della caduta di Marc Marquez, avvenuta nel corso del secondo giro mentre il nove volte iridato era in seconda posizione.


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