MotoGP | GP Jerez Sprint Gara, Marini: “Un contatto ad inizio gara ha danneggiato l’aerodinamica”

MotoGP Jerez Honda Castrol HRC – Dopo una partenza promettente ma subito complicata da un episodio nelle prime curve, Luca Marini ha vissuto una gara in salita sul tracciato di Jerez, trasformando la sua gara in una lunga e paziente rimonta. Il contatto iniziale ha infatti compromesso in modo significativo l’aerodinamica della sua Honda RC213V, in particolare sul lato sinistro, alterando profondamente il comportamento della moto e costringendo il pilota italiano a rivedere completamente il proprio approccio alla corsa.

Da quel momento, Marini ha dovuto lavorare più sulla gestione che sulla prestazione pura, cercando di adattarsi a una situazione tecnica tutt’altro che ideale. Nonostante le difficoltà, ha mantenuto lucidità e ritmo, costruendo giro dopo giro una rimonta costante che lo ha riportato progressivamente verso la zona punti. La gara si è conclusa al tredicesimo posto.

Dichiarazioni Luca Marini, Sprint Race GP Jerez de La Frontera

“Purtroppo all’inizio della gara ho avuto un contatto con altri piloti e l’aerodinamica della nostra moto si è danneggiata. Senza il lato sinistro dell’aerodinamica, tutto è stato compromesso: dal sollevamento dell’anteriore in accelerazione fino alla capacità di fermare la moto in staccata. Abbiamo fatto quello che potevamo in questa situazione. Zarco ha dimostrato quanto sia importante la qualifica: partendo dalla seconda posizione in griglia ha potuto lottare per il sesto o settimo posto, quindi dobbiamo continuare a lavorare al venerdì e al sabato per migliorare la domenica. Stiamo continuando a progredire e vedremo cosa possiamo imparare dal test”

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