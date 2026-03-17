MotoGP | GP Brasile, Bezzecchi: “Curioso di scoprire un nuovo tracciato”

Il circus del Motomondiale approda in Brasile, esattamente sul rinnovato circuito di Goiania, per il secondo appuntamento della MotoGP 2026.

Marco Bezzecchi ci arriva da protagonista dopo l’ottimo weekend thailandese, dove solo una caduta avvenuta nella Sprint Race gli ha negato la gioia di primeggiare in tutte le sessioni, gara “lunga” compresa.

Il #72 dell’Aprilia arriva con 25 punti contro i 32 del leader Pedro Acosta e proverà a prendersi la vetta nel weekend brasiliano in programma sul circuito intitolato ad Ayrton Senna.

La nuova Aprilia RS-GP sembra essere nata sotto una buona stella e lo testimoniano anche le performance delle altre moto della casa veneta, quelle del suo team-mate Jorge Martin e quelle del Trackhouse Racing MotoGP di Raul Fernandez ed Ai Ogura.

Inaugurato nel 1974 e intitolato al leggendario pilota di Formula 1, l’Autódromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna si sviluppa su 3,843 km e presenta 14 curve che combinano lunghi rettilinei veloci con sezioni più tecniche.

Ecco cosa ha detto il “Bez”, curioso di scoprire questo nuovo tracciato e di correre davanti a tifosi “calienti” come quelli brasiliani.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Brasile MotoGP 2026

“Sono molto contento di andare in Brasile e sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato. Sarà sicuramente bello correre in un paese nuovo e incontrare nuovi tifosi, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di riuscire a fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione da parte di tutti non manca.”

Goiania circuito nuovo che può favorire chi si adatta in fretta

Il rinnovato tracciato brasiliano è una delle principali incognite del weekend. Il layout della pista alterna curve veloci a sezioni più tecniche, con cambi di direzione rapidi e una staccata impegnativa alla fine del rettilineo principale. Questi elementi potrebbero esaltare lo stile di guida di Bezzecchi, particolarmente efficace nei punti in cui serve aggressività in ingresso curva e di solito molto veloce su circuiti nuovi.

L’asfalto nuovo, unito alle condizioni meteo tropicali, potrebbe rendere le prime sessioni particolarmente delicate e infatti i piloti avranno a disposizione ben 75 minuti nelle prime libere, questo per prendere confidenza con il tracciato.

GP Brasile Banco di prova per Aprilia

Per l’Aprilia, quello del GP del Brasile rappresenta un banco di prova molto importante. La nuova RS-GP26 come detto ha mostrato un ottimo potenziale, bisognerà vedere come la moto si adatterà al tracciato “carioca”. La motivazione all’interno del Team è molto alta e questo fa ben sperare il riminese.

Rivali Marco Bezzecchi GP Brasile

Nonostante un weekend deludente (almeno in termini di risultati, ndr) a Buriram, la Ducati resta il riferimento. Per Bezzecchi sarà fondamentale trovare subito un buon setup e ottenere un buon risultato in qualifica.

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