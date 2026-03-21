MotoGP | GP Brasile Day 1, Morbidelli: “Siamo pronti ed entusiasti”

MotoGP Brasile Pertamina Enduro VR46 – Debutto complicato per il team VR46 sul circuito di Goiania. La pioggia è stata la protagonista indiscussa del venerdì, condizionando l’intero svolgimento delle Prove e costringendo entrambi i piloti a confrontarsi con una pista difficile e insidiosa, che li ha relegati alla Q1.

Franco Morbidelli ha iniziato la giornata con grande entusiasmo, accolto calorosamente dal pubblico brasiliano che lo considera un idolo locale. Nonostante le condizioni meteo avverse, nelle FP1 il pilota italo-brasiliano era riuscito a portarsi nelle posizioni di vertice, mostrando sicurezza e confidenza con il tracciato. Tuttavia, la pioggia crescente ha complicato il lavoro nelle prove successive, costringendo Morbidelli a passare gran parte della sessione nel box. Franco ha chiuso il venerdì in diciottesima posizione, dovendo così affrontare la Q1 sabato per accedere alla fase finale delle qualifiche.

Anche Fabio Di Giannantonio ha dovuto adattarsi alle condizioni difficili della pista. Il pilota romano ha approcciato la giornata con calma, concentrandosi sull’apprendimento della nuova pista durante le FP1. Ma con il peggioramento delle condizioni e la pioggia incessante, anche Di Giannantonio ha visto limitata la possibilità di sfruttare appieno la sessione. Ha concluso diciannovesimo, con la conseguente necessità di passare per la Q1.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Prove GP Brasile

È stato davvero bello girare su questo tracciato per la prima volta con la MotoGP. Questa pista mi piace molto, il layout è particolare e vedremo cosa potremo fare. Sarà un GP molto divertente, siamo pronti ed entusiasti, è una gara di casa per me e sono molto orgoglioso di rappresentare il Brasile. Questa mattina è stata positiva e ho avuto subito un buon feeling nelle FP1. Peccato per il meteo instabile che c’è stato nelle Prove, siamo stati sfortunati con le tempistiche nel pomeriggio. L’obiettivo è quello di far bene, ma puntiamo a questo sempre ovunque, lavoreremo per poter passare la Q1 e puntare alla Top5 in gara. Abbiamo dimostrato di avere il potenziale per essere lì, il pacchetto di Ducati è ottimo. Stiamo lavorando anche per cambiare qualcosa sulla moto che penso ci possa far migliorare in partenza, vedremo”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Prove GP Brasile

“Questa mattina avevamo delle cose da provare all’inizio delle FP1, ma non hanno funzionato come volevamo e questo ci ha fatto perdere del tempo. Nonostante le condizioni non fossero perfette, il feeling con la moto sul bagnato era buono. Nelle Prove, la pioggia intermittente ha condizionato il lavoro. Quando ero in pista, ho perso tanto in un paio di curve che erano molto bagnate, così non ho potuto prendere il ritmo per andare forte. Anche quando la pista si asciuga, rimane qualche pozza di bagnato ed è difficile girare con le slick. Ma è anche una pista nuova, è normale doversi adattare. Bisogna lavorare per capire come migliorare in queste condizioni particolari, ma la pista è stupenda”

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