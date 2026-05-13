MotoGP | GP Barcellona: Maverick Vinales torna in pista

Maverick Vinales non corre dal Gran Premio degli Stati Uniti, quando si era dovuto fermare a causa di complicazioni legate a un precedente infortunio alla spalla.

Il pilota della KTM ha saltato quindi tre gare e ora tornerà in sella alla sua RC16 nella gara di casa, il Gran Premio di Catalunya, sesta tappa della MotoGP 2026.

Vinales si era dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico correttivo alla fine di marzo e dopo aver completato un intenso programma di riabilitazione e aver ricevuto il via libera in seguito alle ultime valutazioni mediche è ora pronto a tornare in pista sulla KTM RC16.

Con Vinales nuovamente al fianco di Bastianini, Tech3 si presenta al Gran Premio di Catalogna con la formazione completa e una rinnovata determinazione a lottare nelle posizioni di vertice.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Catalunya Barcellona MotoGP 2026

“Sono felice di tornare e finalmente di rientrare in gara. Le ultime settimane non sono state facili. Ho lavorato duramente ogni giorno per recuperare, con il supporto costante di Red Bull all’APC sto tornando nelle migliori condizioni possibili. Ora mi sento forte e motivato a risalire in moto. Voglio ringraziare il team per il loro supporto e la loro pazienza, e non potrei essere più entusiasta di ricominciare proprio nel mio Gran Premio di casa in Catalunya.”