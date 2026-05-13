MotoGP

MotoGP | GP Barcellona, Quartararo: “Pista che mi piace”

Il #20 della Yamaha è reduce dal buon weekend di Le Mans

di Alessio Brunori13 Maggio, 2026
MotoGP | GP Barcellona, Quartararo: “Pista che mi piace” MotoGP | GP Barcellona, Quartararo: “Pista che mi piace”

Fabio Quartararo dopo un buon Gran Premio di Francia spera di mantenere questo slancio anche nel fine settimana di Barcellona, dove è in programma il Gran Premio di Catalunya, sesta tappa della MotoGP 2026.

“El Diablo” ha raccolto numerosi successi al Montmelò: una vittoria in Moto2 nel 2018, un secondo posto in MotoGP nel 2019, e due vittorie nella classe regina nel 2020 e 2022. Lo scorso anno è giunto secondo nella Sprint Race catalana.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2026

“Mi sono sentito davvero bene sulla moto durante il sabato e la domenica di Le Mans, e i risultati sono stati piuttosto buoni. Montmeló è una pista che mi piace, e questo weekend sarà un buon test per capire se il setting trovato nel test di Jerez funziona bene anche qui. Sono concentrato e motivato, come sempre, quindi spingerò per ottenere di nuovo i migliori risultati possibili.”

I lavori per la costruzione del Circuit de Barcelona‑Catalunya sono iniziati nel 1989. Due anni dopo il tracciato è stato inaugurato e ha rapidamente conquistato il pubblico, ospitando la sua prima gara MotoGP nel 1992. Con un layout emozionante di 4,66 km composto da 14 curve (sei a sinistra e otto a destra), il round catalano è noto per regalare gare spettacolari.

Quartararo arriva a Barcellona con una fiducia ritrovata, frutto di un weekend di Le Mans finalmente all’altezza del suo talento. Il feeling mostrato tra sabato e domenica è stato il migliore della sua stagione, e questo gli permette di affrontare il Montmelò con un atteggiamento diverso rispetto alle prime gare del 2026. La Yamaha non è ancora al livello delle migliori moto della griglia, ma il #20 della casa di Iwata ha dimostrato che, quando riesce a trovare un assetto che gli permette di sfruttare la sua guida pulita e aggressiva, può ancora essere protagonista.

Il Montmelò è una pista che gli appartiene, una sorta di circuito di casa, dove ha sempre trovato qualcosa in più. Le sue vittorie del 2020 e del 2022 lo dimostrano , e anche nei momenti più difficili della sua carriera Quartararo ha sempre saputo esaltarsi su questo tracciato. La combinazione di curve lunghe, frenate impegnative e gestione del grip è perfetta per il suo stile, che si basa su una sensibilità estrema sull’anteriore e sulla capacità di mantenere alta la velocità in percorrenza.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Guarda anche

Foto MotoGP SBK

motogp-le-mans-gp-francia-2026-00052motogp-le-mans-gp-francia-2026-00014motogp-le-mans-gp-francia-2026-00025motogp-le-mans-gp-francia-2026-00037motogp-le-mans-gp-francia-2026-00032motogp-le-mans-gp-francia-2026-00036motogp-le-mans-gp-francia-2026-00051motogp-le-mans-gp-francia-2026-00021motogp-le-mans-gp-francia-2026-00050motogp-le-mans-gp-francia-2026-00038motogp-le-mans-gp-francia-2026-00001motogp-le-mans-gp-francia-2026-00049

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news