MotoGP | GP Barcellona, Quartararo: “Pista che mi piace”

Fabio Quartararo dopo un buon Gran Premio di Francia spera di mantenere questo slancio anche nel fine settimana di Barcellona, dove è in programma il Gran Premio di Catalunya, sesta tappa della MotoGP 2026.

“El Diablo” ha raccolto numerosi successi al Montmelò: una vittoria in Moto2 nel 2018, un secondo posto in MotoGP nel 2019, e due vittorie nella classe regina nel 2020 e 2022. Lo scorso anno è giunto secondo nella Sprint Race catalana.

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“Mi sono sentito davvero bene sulla moto durante il sabato e la domenica di Le Mans, e i risultati sono stati piuttosto buoni. Montmeló è una pista che mi piace, e questo weekend sarà un buon test per capire se il setting trovato nel test di Jerez funziona bene anche qui. Sono concentrato e motivato, come sempre, quindi spingerò per ottenere di nuovo i migliori risultati possibili.”

I lavori per la costruzione del Circuit de Barcelona‑Catalunya sono iniziati nel 1989. Due anni dopo il tracciato è stato inaugurato e ha rapidamente conquistato il pubblico, ospitando la sua prima gara MotoGP nel 1992. Con un layout emozionante di 4,66 km composto da 14 curve (sei a sinistra e otto a destra), il round catalano è noto per regalare gare spettacolari.

Quartararo arriva a Barcellona con una fiducia ritrovata, frutto di un weekend di Le Mans finalmente all’altezza del suo talento. Il feeling mostrato tra sabato e domenica è stato il migliore della sua stagione, e questo gli permette di affrontare il Montmelò con un atteggiamento diverso rispetto alle prime gare del 2026. La Yamaha non è ancora al livello delle migliori moto della griglia, ma il #20 della casa di Iwata ha dimostrato che, quando riesce a trovare un assetto che gli permette di sfruttare la sua guida pulita e aggressiva, può ancora essere protagonista.

Il Montmelò è una pista che gli appartiene, una sorta di circuito di casa, dove ha sempre trovato qualcosa in più. Le sue vittorie del 2020 e del 2022 lo dimostrano , e anche nei momenti più difficili della sua carriera Quartararo ha sempre saputo esaltarsi su questo tracciato. La combinazione di curve lunghe, frenate impegnative e gestione del grip è perfetta per il suo stile, che si basa su una sensibilità estrema sull’anteriore e sulla capacità di mantenere alta la velocità in percorrenza.