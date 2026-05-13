MotoGP | GP Barcellona, Marini: “Sono fiducioso, possiamo essere più competitivi”

Luca Marini non ha raccolto quanto voluto nel weekend francese di Le Mans e proverà a riscattarsi al Montmelò di Barcellona dove è in programma il Gran Premio di Catalunya, sesta gara della MotoGP 2026.

Il #10 guida il gruppo dei quattro piloti Honda nella classifica del Mondiale e l’obiettivo è più ambizioso: il pesarese vuole ritrovare la forma mostrata nella parte finale del 2025, quando lottava regolarmente per la top five.

Il numero 10 aveva ottenuto un solido ottavo posto proprio al Montmeló nel 2025, un risultato sicuramente alla sua portata anche quest’anno se riuscirà a conquistare la Q2. Inoltre, Marini è pronto a tagliare un traguardo importante: il 100° start in classe regina nel GP di Catalogna di domenica.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2026

“Si torna subito al lavoro in una fase molto intensa della stagione, ma non vedo l’ora. In Francia non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale, quindi questa è una buona occasione per dimostrare che si è trattato solo di un weekend isolato e che possiamo lottare più avanti. Il piano è simile al solito: dobbiamo capitalizzare il lavoro fatto all’inizio del weekend e centrare la Q2. Sono fiducioso che potremo mostrarci più competitivi il sabato e la domenica rispetto a Le Mans.”

Il suo team-mate Joan Mir, iridato 2020 della MotoGP, dopo aver lasciato la Francia con una lacerazione alla mano destra in seguito a una brutta caduta, è determinato a scavare a fondo e regalare ai suoi tifosi di casa qualcosa per cui esultare. Il maiorchino ha mostrato costantemente un’ottima velocità sulla Honda RC213V, guidando regolarmente la carica Honda in pista sia in qualifica che in gara.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2026

“La mano sta più o meno bene dopo la caduta, ho solo avuto bisogno di qualche punto di sutura. Ovviamente c’è un po’ di dolore e dovremo vedere come andrà, ma non sono troppo preoccupato. Voglio dare il massimo questo weekend per il GP di Catalogna, non solo perché è la mia gara di casa, ma perché so che abbiamo la possibilità di ottenere un buon risultato. In Francia avevamo un’ottima velocità rispetto agli altri piloti Honda e non vedo l’ora di mostrare di nuovo il nostro passo.”

Il Circuit de Barcelona‑Catalunya, teatro di numerose battaglie epiche nel corso degli anni, ha visto Honda conquistare dieci vittorie nella classe regina dal 1996. Con i suoi 4,66 chilometri e una configurazione composta da otto curve a destra e sei a sinistra, il tracciato catalano è spesso utilizzato per i test grazie al suo layout vario ed estremamente impegnativo.

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